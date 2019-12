TASR

Tipsport Liga: Bystrica zdolala v šlágri Slovan, Poprad aj Košice natiahli víťazné série

Hokejisti HC"05 iClinic Banská Bystrica triumfovali v "mikulášskom" šlágri 29. kola Tipsport Ligy nad HC Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení a natiahli víťaznú šnúru na päť zápasov.

Na snímke sprava Oliver Jokeľ a Roman Faith (obaja Košice), vpravo brankár Tomáš Tomek (Zvolen) — Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 6. decembra (TASR) - Hokejisti HC"05 iClinic Banská Bystrica triumfovali v "mikulášskom" šlágri 29. kola Tipsport Ligy nad HC Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení a natiahli víťaznú šnúru na päť zápasov. Náskok Slovana na čele tabuľky skresali na tri body, navyše majú zápas k dobru.

Rozhodujúci gól zaznamenal 55 sekúnd pred koncom nadstaveného času Kanaďan Jordan Hickmott. Kouč Banskej Bystrice Dan Ceman tak oslávil víťazstvom jubilejný stý ligový duel na striedačke tímu. Slovan prerušil trojzápasovú sériu výhier. Slávnostné buly pred zápasom vhodil kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík.

Košice vyhrali nad HKM Zvolen 4:1. Do vedenia išli hostia gólom Jozefa Tibenského, "oceliari" však ešte v prvej časti otočili skóre vo svoj prospech. Košičania si víťazstvom upevnili tretiu priečku, Zvolenčania sú po štvrtej prehre po sebe na 4. mieste.

Na snímke radosť hráčov Košíc Foto: TASR/Roman Hanc

Šieste víťazstvo za sebou dosiahol Poprad a v tabuľke je šiesty. V piatok doma zdolal Detvu 3:0 už bez francúzskeho reprezentanta Guillaumeho Leclerca, ktorý pod Tatrami skončil na vlastnú žiadosť pre nízku vyťaženosť na ľade a nespokojnosť zo svojou úlohou v tíme.

Hokejisti piateho Trenčína deklasovali MAC Újbuda Budapešť 8:2. Hetrikom sa blysol kanadský útočník Brandon Alderson. Nitra zdolala Nové Zámky 2:1, "corgoni" tak bodovali po štvrtý raz za sebou. Michalovce prehrali s Miškovcom 3:6. K triumfu hostí prispel hetrikom David Rodman.

Košičania si poradili so Zvolenom

Prvá tretina priniesla zaujímavý hokej, viacero súbojov i góly. V 7. minúte sa hostia dostali k prvej presilovke a v nej Tibenský prekonal Košarišťana - 0:1. Krátko na to bol blízko k vyrovnaniu Skokan, dorážkou však neprekonal Tomeka. V 10. minúte sa to však podarilo Milému, ktorý zblízka dostal puk do zvolenskej bránky. Už o 39 sekúnd išli "oceliari" do vedenia, Tomek kapituloval po strele Vrábeľa - 2:1.

Aj v ďalších minútach prvej tretiny videli diváci viacero presiloviek, gól však už nepadol. Hostia mohli vyrovnať v 22. minúte, únik dvojice Corrin - Thompson zmaril pohotový brankár Košarišťan. Atraktívny hokej neustal ani v druhej časti, brankári v nej viackrát podržali svoje tímy.

Dôležitý gól na 3:1 domáci dosiahli po 46 sekundách tretej časti, keď obliehanie zvolenskej bránky počas presilovky zakončil Haščák. Ďalší priebeh tretej tretiny bol najmä o obojstrannom strážení defenzívy, domáci sa sústredili na aktívne bránenie dvojgólového náskoku. Zvolenčania skúsili v závere zápasu aj hru bez brankára, tá však priniesla gól Rapáča, ktorý uzavrel na konečných 4:1.