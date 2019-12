Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní 91-ročná babička s demenciou už nikoho nespoznáva. Na výročie svadby však akoby zázrakom spoznala muža jej života

Príbeh manželov, ktorí sú spolu už 72 rokov, dojíma celý svet.

Manželia žili celý život na farme v Colorade. — Foto: Facebook/Ardis Behrendsen

BURLINGTON 7. decembra - Na chvíľu sa vrátili v čase. Shirley Matties si obliekla krásne ružové šaty a jemne chytila manžela Leonarda za ruku. Obaja majú 91 rokov a oslavovali 72 výročie svadby. Bohužiaľ, Shirley trpí demenciou a málokoho už rozpozná. Napriek tomu mala počas oslavy, ktorá sa konala na počesť ich dlhoročného manželstva, svetlý záblesk. Rozpoznala tvár svojho milovaného muža.

Pomôcť chcel aj personál

Ardis Behrendsen, jedna z opatrovateliek zo zariadenia, v korom manželia bývajú, bola dojatá ich príbehom. Priala si pomôcť s prípravou oslavy. Pre Shirley obstarala nádherné ružové šaty. Na oslave dvojicu vyfotila. S ostatnými sa chcela podeliť o radosť, ktorá z manželov vyžarovala, a preto snímky zdieľala aj na Facebooku.

Ich láska všetkých dojala. — Foto: Ardis Behrendsen

Ich láska všetkých dojala. — Foto: Ardis Behrendsen

Ich láska všetkých dojala. — Foto: Ardis Behrendsen

Ich láska všetkých dojala. — Foto: Ardis Behrendsen

„Bol to jeden z najúžasnejších dní, ktoré som zažila počas svojej 16 ročnej praxe v zdravotníctve. Práca so staršími ľuďmi bola vždy mojou veľkou vášňou. Som šťastná, že som mohla byť súčasťou oslavy. Je to nádherná skúsenosť,“ opísala svoje pocity.

„Nielenže som mohla nádhernej neveste zaobstarať šaty a upraviť ju, ale mohla som objektívom zachytiť veľmi špeciálny deň plný lásky a spojenia, ktoré zdieľajú už 72 rokov,“ napísala dojatá žena.

Láska im vydržala 72 rokov

Na videu sa Shirley usmieva a zdá sa, že rozpoznala Leonardovu tvár. Ako náhle sa stretnú zoči-voči Shirley mu láskavo podáva ruku. Leonard, držiac ich svadobnú fotografiu, číta rukopis: „Spýtal som sa jej, či si ma vezme.“ Shirley vzápätí dočítala text: „Povedala som áno, pred 72 rokmi.“

Manželia mali spolu 7 detí. Jedna z ich dcér pre portál WTHR povedala: „Mama úplne ožila, keď si obliekla svoje nové šaty. Som veľmi vďačná celému personálu.“