Dominika Dobrocká

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní „Som na zozname zlých detí, keď mám autizmus?“ Odpoveď Santa Clausa priviedla matku k slzám

Detičky s akýmkoľvek hendikepom to majú v živote ťažšie. Nezapadajú do kolektívov a len ťažko vedia pochopiť dôvod. Chlapec, ktorý trpí autizmom to pozná na vlastnej koži. O jeho výnimočnosti ho presvedčil ten najpovolanejší.

Chlapček mal pre Santu pripravenú dôležitú otázku. — Foto: Repro foto YouTube

WASHINGTON 8. decembra - Landon je šesťročný chlapec, ktorý sa narodil s autizmom. Uvedomuje si, že je iný a považoval svoju poruchu za niečo zlé. Stačilo jedno stretnutie so Santa Clausom a všetko bolo zrazu iné. Landona k Santovi zobrala jeho milovaná mamička. Chlapec k „Veľkému Človeku“, ako ho nazýva, pristúpil s veľmi dôležitou otázkou. Predtým, ako mu ju položil, sa s ním odfotil a potom to prišlo.

Z úst nervózneho chlapčeka zrazu vyšla otázka: „Je môj autizmus príčina toho, že sa dostanem do zoznamu neposlušných detí?“ Nato prišli tie najdojímavejšie slová aké kedy Landonova matka počula. Santa sa totiž vôbec nenechal zaskočiť a okamžite reagoval. „Vieš, že ťa mám rád. Aj moje soby ťa zbožňujú. Je to v poriadku. Si dobrý chlapec. Si dobrý chlapec, vieš o tom?“ Vyslovené slová plné lásky a dobroty okamžite upokojili nervózneho chlapca a mamičke vtlačili slzy do očí.

Foto: Repro foto YouTube

Pohľad na niekoľko minútový rozhovor medzi Santom a Landonom sledovala drobcova mamina s úžasom. Celý život sa mu totiž snažila vysvetliť, že aj keď je iný, je jednoducho výnimočný a úžasný. Jej slová však nemali takú váhu ako tie od „Veľkého Človeka“. Landonovi sa od tohto stretnutia zmenil život a konečne začal chápať, že autizmus nepredstavuje v jeho živote žiadnu prekážku.