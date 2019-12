Ľubomíra Somodiová

Norbert Pecze trénuje balerínkovú bežkyňu Annamáriu. Rómske dievčatá na telesnej bežne behajú v balerínkach

Norbert Pecze z Moldavy nad Bodvou je trénerom telom aj dušou. Vedie úspešný atletický klub Athletic Legion. Jeho snom je vychovať takého atléta, ktorý sa dostane na Olympiádu. Pod svoje ochranné krídla si vzal aj talentovanú bežkyňu Annamáriu Horváthovú.

Norbert Pecze sa ujal balerínkovej bežkyne Annamárie Horváthovej z Moldavy nad Bodvou. — Foto: Facebook/Norbert Pecze,Centrum voľného času CVrČek

MOLDAVA NAD BODVOU 8. decembra - Športom bol obklopený odmalička. Dá sa povedať, že trénerstvo má Norbert Pecze v krvi. Jeho strýko je známy futbalovi tréner Karol Pecze. Ako veľa chlapcov, aj on začal s futbalom. Veľmi ho nezaujal. Navyše na rad prišli zdravotné komplikácie. „Keď som mal 12 rokov lekári zistili, že nevidím na pravé oko. Voperovali mi umelú šošovku,“ povedal Pecze s tým, že dva roky nemohol športovať a bol oslobodený od hodín telesnej výchovy. Mal však šťastie na dobrého učiteľa, ktorý ho aj napriek tomu, že bol oslobodený, zobral na atletické preteky a stal sa majstrom východného Slovenska v behu na 300 metrov.

Trénerstvo má v krvi. — Foto: Facebook/Norbert Pecze

Deťom chce vytvoriť lepšie podmienky na šport

Na vysokej škole v Nitre si uvedomil zásadnú vec. „Keby som s mojou dávkou talentu mal ako mladistvý vytvorené lepšie podmienky a trénera, dosiahol by som väčšie úspechy,“ hovorí Pecze o zlomovom bode jeho života. Rozhodol sa, že sa vráti domov a vytvorí podmienky pre mládež, a že v malom mestečku vychová majstrov. Neostal len pri slovách .V roku 2014 založil Atletický Legionársky Klub, ktorý patrí medzi najúspešnejšie na Slovensku.

V klube je momentálne 714 detí z celého okolia, vrátane talentovanej bežkyne Annamárie Horváthovej, ktorá sa dostala do povedomia verejnosti ako bežkyňa v balerínkach. Do malého mesta na východe zavítal aj vtedajší prezident Andrej Kiska a okolo malej bežkyne sa strhol malý mediálny ošiaľ. Dievčina vyhrala amatérske preteky Beh pre zdravie na 750 metrov. Nedalo sa nevšimnúť si, ako jej na nohách nesvietia tenisky, ale staré balerínky.

Vďaka tejto snímke sa správa o jej talente rozšírila po celom Slovensku — Foto: Centrum voľného času CVrČek

Annamáriu podporujú ľudia z celého Slovenska. Štrnásťročnú bežkyňu môžete podporiť aj vy prostredníctvom zbierky na webovom portáli ĽudiaĽuďom. — Foto: Centrum voľného času CVrČek

Annamária sa teší z novej bežeckej výzbroje. — Foto: Centrum voľného času CVrČek

Zo začiatku nechcela chodiť na tréningy

Hoci sa písalo, že predbehla ostatné dievčatá aj o kolo, podľa Peczeho je to troška skreslená informácia, aj keď nepopiera, že Annamária je veľmi talentovaná. „Predstavte si amatérske školské preteky. Učiteľ telesnej výchovy postaví všetky dievčatá na štart, pravdepodobne budú medzi dievčatami aj také, ktoré nie sú stvorené na beh, respektíve nemajú takú kondíciu. Áno, niektoré dievčatá predbehla o kolo, je to pravda, ale dievčatá, ktoré stáli na stupni víťazov, tak tie nie. Medzi prvou a druhou bol sedem sekundový rozdiel a medzi druhou a treťou 5-7 sekúnd. Ide o rozdiel približne 60-70 metrov.“

Tréner tvrdí, že v Annamárii videl talent aj pred jej „osudovými“ pretekami. Nedarilo sa mu ju však dostať na tréningy. „Niekedy to potrvá, kým sa talentované dieťa dostane do klubu. Živým príkladom je Denis Fridmanský. Dnes je viacnásobný majster východného Slovenska na 800, 1500, 3000 metrov. V behu na 10 km získal tretie miesto na Majstrovstvách Slovenska. Dva roky som ho presviedčal, aby skúsil atletiku. Daniela Jančíka, ktorý z behu na 600 metrov na Majstrovstvách Slovenska priniesol vôbec prvé zlato pre Moldavu z kategórie mladších, som presviedčal až štyri roky“ ozrejmuje Pecze.

Norbert Pecze a Denis Fridmanský. Foto: Archív Norbert Pecze

V klube je veľa šikovných detí K ďalším talentovaným atlétom patrí András Takács, ktorý v Majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu obsadil prvé miesto v behu na 1000 metrov a skokan Peter Képes, ktorý v skoku do výšky na súťaži Hľadáme nových olympionikov získal zlatú medailu.

„Počas akcie Beh pre zdravie robíme nábor do klubu. Oslovíme 1-10 detí z každej kategórie, aby sa k nám pridali a vyskúšali niečo nové,“ vysvetľuje. Annamária sa nakoniec pridala do klubu. Jej prvé kroky v nových teniskách sledovali aj médiá. Kamery nasmerovali na jej cyklamenovo-ružové tenisky a neistú tvár.

Deti nerozumeli, čo sa okolo nich deje

Keď sa na to Pecze pozerá spätne, vidí na mediálnom humbuku okolo rómskej bežkyne pozitíva aj negatíva. Deti v klube podľa neho nerozumeli tomu, čo sa deje, prečo sú v televízii a v novinách. „V Moldave rómske deti (dievčatá) na telesnej výchove bežne nosia balerínky. Začiatky boli pre Annamáriu ťažké. Ostatní atléti to brali neférovo. Poniektorí oveľa dlhšie trénujú a majú aj lepšie výsledky a o nich sa nepísalo,“ozrejmil Pecze a zároveň dodal: „Za pozitívne považujem to, že začala trénovať.“ Dnes si už Annamária našla v klube svoje miesto. „Zatiaľ sa jej darí, ale konkurencia na Slovensku je veľká. Aktuálne je majsterkou Východného Slovenska na 2000 metrov,“ hovorí.

Annamárii sa darí. Na pretekoch obsadzuje popredné priečky. — Foto: Centrum voľného času CVrČek

Pre deti, ktoré chcú športovať, je dôležité rodinné zázemie

Annamária už zodrala množstvo tenisiek, keďže behanie ju naozaj baví. Pecze poukázal na to, že výber správnej obuvi je pri behu nesmierne dôležitý: „Nesprávny výber pokazí komfort pri behu, v horšom prípade vedie k zraneniam alebo zdravotným problémom,“ vysvetlil.

Annamárii sa darí. Na pretekoch obsadzuje popredné priečky. — Foto: Centrum voľného času CVrČek

Nielen jej, ale aj budúcnosť ostatných atlétov závisí na viacerých faktoroch. „V uplynulých rokoch som videl veľa talentov, ale málokto sa rozvíjal ďalej. V tréningovej skupine máme takých atlétov, ktorí sú menej talentovaní, ale majú pevnú vôľu a vedia, čo chcú,“ vysvetľuje Pecze. „Mladí atléti jednoznačne potrebujú rodinné zázemie, lepšie povedané plnú rodinu. Bohužiaľ, veľa detí vyrastá v neúplnej rodine a často chýba podpora od rodičov,“ hovorí Pezce s tým, že deti treba v neposlednom rade motivovať.

Pracuje aj ako vychovávateľ v Centre voľného času Cvrček. Foto: Facebook/ Centrum voľného času Cvrček

Pecze, ktorý sa okrem trénovania detí venuje aj trénovaniu dospelých, je zároveň vychovávateľom v Centre voľného času Cvrček a poslancom mesta a snaží sa v Moldave vylepšiť podmienky pre šport. Jeho veľkým snom je vychovať takého atléta, ktorý sa dostane na Majstrovstva Európy, Majstrovstvá sveta alebo Olympiádu. Nezabúda ani na budúcnosť: „Časom by som rád vychoval človeka, ktorý raz prevezme vedenie klubu.“