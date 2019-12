Slováci by si mali uvedomiť vzácnosť našej ľudovej kultúry, hovoria tri Slovenky, ktoré chcú náš folklór presláviť vo svete

Klaudia Fiolová

Prirodzene sa chceme všade vo svete pochváliť naším dedičstvom. Myslíme si, že okrem nádhernej prírody, kultúrnych pamiatok a šikovných ľudí je práve slovenský folklór svetový unikát, na ktorý môžeme byť všetci hrdí.

— Foto: Instagram@slovakfolklore

BRATISLAVA 7. decembra - Slovensko ponúka veľa zážitkov, za ktorými prichádzajú aj turisti zo zahraničia. Od prírodných pokladov a nádherných scenérií, cez historické monumenty a hrady, až po celosvetové unikáty. Autori projektu Show me Slovakia chcú každému priblížiť to, čím sa naše Slovensko pýši.

Folklór je v dnešnej dobe veľmi obľúbenou témou a slúži ako námet v rôznych odvetviach. Vy ste sa ho tiež rozhodli priblížiť. Akým spôsobom?

Snažíme sa priblížiť folklór ľuďom pomocou sociálnych sietí, momentálne najpopulárnejšou formou dnešnej doby. Za projektom stojíme tri: dve sestry a jedna sesternica. Účet na Instagrame založila moja sestra Anička. V tomto období sme každá žila v inej krajine. Sestra Anička v Zurichu, ja (Evička) v Londýne, a sesternica Zuzka v Prahe. Keďže sme vyrastali v rodine, kde boli tradície, ľudová hudba a celkovo náš folklór prítomný každý deň, v zahraničí nám veľmi chýbal. Takisto sme všetky pôsobili vo folklórnych súboroch, a to aj po odchode do zahraničia, kde sme vyhľadali slovenské súbory. Na sociálnych sieťach však vtedy neexistovala platforma, kde by sa združovali reprezentačné príspevky. Anička si to všimla, založila účet a postupne sme sa k nej pridali ja so Zuzkou.

Tento nápad sa rozrástol na projekt. Momentálne máme na Instagrame skoro 20-tisíc sledovateľov, Facebook a e-shop. Snažíme sa zdieľať fotografie folkloristov, súborov, nadšencov, ľudových umelcov, fotografov. Jednoducho reprezentatívne propagovať slovenský folkór na Slovensku a v zahraničí. Okrem zdieľania organizujeme akcie pre Slovákov žijúcich v zahraničí, plesy a minulý rok sme zorganizovali benefičný koncert. Spolupracujeme so značkami, ktoré tiež majú záujem propagovať Slovensko pomocou folklóru. Našimi dlhodobými partnermi sú Koniferum borovička, a máme za sebou úspešné spolupráce napríklad s Miss Slovensko alebo Folklórnym festivalom Východná. Momentálne pracujeme na turistickom propagačnom videu o Slovensku, takže folklór propagujeme naozaj rôznymi spôsobmi.

Na aké ľudové umenie sa zameriavate?

Medzi našimi príspevkami nájdete fotografie tanečníkov, spevákov, súborov, fotografov, ale aj ľudových výrobcov. Nezameriavame sa len na jeden smer. Na stránke a Facebooku zdieľame rôzne folklórne akcie a udalosti. Na našom e-shope okrem našich produktov združujeme aj ľudových výrobcov, ktorým poskytujeme priestor na predaj svojich výrobkov.

Nie každý pozná kultúru Slovenska. Chcete ju týmto spôsobom priblížiť ľuďom?

Aj napriek tomu, že žijeme v iných krajinách a milujeme cestovanie, máme radi našu krajinu. Prirodzene sa chceme všade vo svete pochváliť naším dedičstvom. Myslíme si, že okrem nádhernej prírody, kultúrnych pamiatok a šikovných ľudí je práve slovenský folklór svetový unikát, na ktorý môžeme byť všetci hrdí. V kultúre sveta je jedinečný aj napriek tomu, aká malá krajina sme.

Kroje, ktoré vidno na fotkách sú originálne, alebo ich pre vás niekto šije?

Záleží na tom, od koho fotografie pochádzajú. Ak sú fotografie z našich photoshootingov, kroje na nich sú vždy originály, alebo nové, šité podľa originálov. Čo sa týka zdieľaných fotografií snažíme sa zdieľať také, ktoré odzrkadľujú náš folklór najdôvernejšie bez väčších zásahov. Radíme sa aj s odborníkmi a etnológmi, aby sme ľuďom ponúkli pravý obraz našej tradičnej kultúry.

— Foto: Instagram@slovakfolklore

— Foto: Instagram@slovakfolklore

— Foto: Instagram@slovakfolklore

— Foto: Instagram@slovakfolklore

Prednedávnom ste zverejnili krátku upútavku videa. Kedy uvidíme pokračovanie?

Veríme, že vďaka spolupráci s SPstudio a vyzbieraným financiám na dokončenie, si video budeme môcť pozrieť už začiatkom budúceho roka.

Čo je vašim cieľom/snom s týmto projektom?

Tradičnú ľudovú kultúru našej krajiny chceme populárnym spôsobom priblížiť Slovákom, aby si uvedomili jej vzácnosť a jedinečnosť. Takisto ju chceme predstaviť cudzincom a pochváliť sa, že ako krajina máme čo ponúknuť.