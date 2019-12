Klaudia Fiolová

Vo fínskych školách zrušia všetky povinné predmety. Majú na to ten najlepší dôvod

Po novom tak budú preberať témy, ktoré sú aktuálne, teda čo sa deje momentálne vo svete. To bude motivovať žiakov k tomu, aby sa viac zapájali počas vyučovania a aby spoznávali veci, ktoré sú nutné do budúcna.

HELSINKI 6. decembra - Fínsky vzdelávací systém sa dlhodobo drží na vrchole medzinárodných rebríčkov. Patrí medzi TOP 10 na celom svete. Je nielen inovatívny a moderný, ale prispôsobujú ho aj žiakom. S novinkami stále neskončili a čo plánujú zaviesť do konca roka 2020, tu ešte nebolo. Do budúceho roka chcú totiž na stredných školách zrušiť všetky klasické predmety. Informuje o tom portál Moon Child.

V školách nebude fyzika, dejepis, matematika ani literatúra

Ich nový systém výučby je naozaj pokrokový. Zakladajú ho totiž na prirodzenej zvedavosti detí a na autentickom kontexte. Po novom tak budú preberať témy, ktoré sú aktuálne, teda to, čo sa deje momentálne vo svete. To bude motivovať žiakov k tomu, aby sa viac zapájali počas vyučovania a aby spoznávali veci, ktoré sú pre nich do budúcna nevyhnutné. Fíni veria, že už nezaznejú otázky ako „Na čo mi to bude potrebné do budúcna“, keďže témy sú nadčasové.

Medzi témy, ktoré budú na vyučovacích hodinách preberať, patria napríklad Európska únia, médiá a technológie, voda alebo energia. Študenti sa tiež môžu učiť zručnosti 21. storočia, ako sú kritické myslenie, tvorivosť, inovácie, tímová práca a komunikácia. Nebudú sa učiť len jeden predmet, ale jeho rôzne odvetvia, ktoré súvisia s jednou témou. Štruktúra bude menej hierarchická a bude viac založená na tímovom usporiadaní. Bude sa výrazne líšiť od klasickej metódy, kedy len učiteľ dáva pokyny žiakom.

Vzdelávací systém má predstavovať všetko, čo sa majú deti, ktoré predstavujú budúcnosť, učiť

Učitelia budú môcť prispôsobiť vyučovací plán jednotlivému kraju a potrebám žiakov. Niektorí učitelia napríklad v hlavnom meste Fínska, v Helsinkách, už teraz používajú podobný systém. Vzdelávací systém má predstavovať všetko, čo sa majú deti, ktoré predstavujú našu budúcnosť, učiť. Prečo by učitelia mali študentov kŕmiť propagandou a učiť ich, že existuje len jeden spôsob myslenia a jeden spôsob určovania inteligencie. Fínsko chce naučiť deti to, že každý sme jedinečný svojím vlastným spôsobom. Preto by nový systém mohol byť úspešný. Inšpiruje na jednej strane učiteľov, ale aj žiakov k tomu, aby si spolu mohli vytvoriť kvalitný systém, ktorý bude fungovať pre obe strany. Možno vďaka tejto novinke učitelia uznajú, že sa môžu učiť rovnako od svojich študentov, ako sa študenti môžu učiť od nich.