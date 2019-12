Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Lucia Sládečková: Ľudia mi píšu, že som arogantná, ale pritom je to len sebaobrana

Známa vizážistka je uznávaná nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Líčenie ju nie len živí, ale aj nesmierne baví.

BRATISLAVA 7. decembra - Lucia „LUCID" Sládečková je uznávaná vizážistka, influencerka, ale v prvom rade hrdá mama. Vybudovala si značku Lucid style, ktorú poznajú ľudia nielen u nás, ale aj v zahraničí. Je pracovitá a vždy plná energie. Jej práca je zároveň aj jej najväčšou záľubou a to je vidno aj na výsledkoch.

„Vždy som sa chcela zdokonalovať v tom, čo robím. Jedného dňa som dostala veľkú túžbu, aby som zdokonalila môj make-up. Začala som preto chodiť na kurzy a odvtedy sa to stalo neoddeliteľnou súčasťou môjho života,“ rozpráva Lucia o svojich začiatkoch. Podľa jej slov sa Slovenky vedia líčiť a najviac im k tomu pomohol práve YouTube a Instagram. Aj ona sama rada čerpá inšpiráciu zo zahraničia, keďže Slovensko je dosť konzervatívne na extravagantné make-upy, aké Lucia rada skúša.

„Za môj najväčší pracovný úspech považujem spoluprácu s celosvetovo známou značkou, Fenty by Rihanna. Je to kolekcia, ktorú založila samotná speváčka,“ hovorí s úsmevom vizážistka. To, že ju jej práca baví, dokazuje aj to, že je ňou zahltená. „Vždy si zariadim deň tak, aby som mala čas aj na moju dcérku. Ona bezo mňa nevydrží celý deň a ani ja bez nej. Po novom ju aj beriem na niektoré akcie, ktoré sú počas dňa,“ prezradila Lucia. Jej najväčšou oporou je jej mamina, ktorá jej pomáha zo všetkým a hlavne s chodom domácnosti.

Luciina dcérka Lydia má skoro od narodenia svoj vlastný Instagram. Hoci odborníci tvrdia, že nie v každom prípade je to dobré riešenie, Lucia má na to iný názor. „Tým, že ja mám možnosť byť influencerom na Slovensku, pomôže to do budúcnosti aj Lydke. Už teraz je veľmi obľúbená aj vďaka jej profilu. Chcem ju naučiť to, ako sa pohybovať vo svete sociálnych sietí. Je každému známe, že moja dcéra dostala šancu, aby napríklad už v mladom veku vďaka tomu získala úlohu v reklame,“ vysvetľuje vizážistka.

Aj keď patrí medzi ľudí, ktorých sledujú každý krok, zostala nohami pevne na zemi. „Tým, že som aj influencer, som si vedomá toho, že ľudia ma sledujú a nedostávam len pozitívne odozvy. Je to náročné, ale naučila som sa s tým žiť. Prestala som si to už všímať,“ hovorí Lucia. „Ľudia píšu, že som arogantná a pritom to je len sebaobrana, keď už neviem, ako reagovať. Som veľmi pokorná, ale nedávam to ľuďom najavo.“

V priloženom videorozhovore sa dozviete:

Kto je vlastne Lucia Sládečková naozaj?

Či sa podľa Lucie vedia Slovenky líčiť?

Aká je konkurencia u nás?

Ako zvláda negatívne komentáre?

Ako vedela spojiť prácu so súkromím?

Kto jej najviac pomáha?

Čo odkazuje ostatným ženám?

Čo považuje za svoj najväčší úspech a aké má ciele?

Ako si vyberá spolupráce?

