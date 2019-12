TASR

NBA: Toronto prehralo s Houstonom, Westbrook zaznamenal triple-double

Zľava: Fred VanVleet (Toronto), Russell Westbrook (Houston) a Norman Powell (Toronto) — Foto: TASR/AP

New York 6. decembra (TASR) - Basketbalisti Toronta Raptors prehrali v noci na piatok v zámorskej NBA s Houstonom Rockets 109:119. Ben McLemore sa podieľal na triumfe nad úradujúcimi šampiónmi profiligy 28 bodmi, čo je jeho tohtosezónne maximum. Ťahúňom hostí bol Russell Westbrook, ktorý zaznamenal triple-double. K 19 bodom pridal 13 doskokov a 11 asistencií.

Obhajca titulu si strážil ostrostrelca Jamesa Hardena a udržal ho na 23 bodoch, keď mu umožnil premeniť iba tri strely spoza oblúka, no zodpovednosť do svojich rúk zobrali jeho spoluhráči. McLemore vystrelil za tri body osemnásťkrát, čo ešte nikto v Toronte pred ním neurobil a premenil osem pokusov, čo je jeho kariérny rekord.

Double double dosiahol aj ďalší krídelník P. J. Tucker, keď zaznamenal 18 bodov, 11 doskokov a trafil päť trojok. „James sa do ničoho nenútil. Povedal, že nech ma zdvojujú, skórovať budú iní a to sa aj stalo," povedal tréner Houstonu Mike D'Antoni.

Bývalý tréner New Orleansu Monty Williams sa tešil z víťazstva svojho nového klubu Phoenixu 139:132 po predĺžení na súperovej palubovke. K triumfu Suns najviac prispel Devon Booker, ktorý nazbieral 44 bodov, najviac v sezóne. Pelicans mohli vyhrať v riadnom hracom čase, no Brandon Ingram netrafil strelu s klaksónom.

„Je to pre mňa veľké víťazstvo. Prišiel som sem premiérovo ako tréner súpera a zvíťazil až po predĺžení. Potil som sa ako viete čo, no je to skvelý pocit," tešil sa podľa TSN tréner Williams. Washington prekvapujúco zdolal Philadelphiu 119:113, jeho streleckým lídrom bol japonský nováčik Rui Hačimura. Hosťom sa podarilo vyprodukovať 21 strát.