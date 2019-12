TASR

Dnes o 07:55 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní NHL: Černákov gól nezabránil prehre Tampy, zo Slovákov vyhral iba Sekera

Slovenský obranca Erik Černák si v noci na piatok v zámorskej NHL pripísal na konto gól i asistenciu.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

New York 6. decembra (TASR) - Slovenský obranca Erik Černák si v noci na piatok v zámorskej NHL pripísal na konto gól i asistenciu. Hokejisti Tampy Bay Lightning však podľahli Minnesote Wild 4:5. Černák v 2. minúte otvoril skóre a v tretej tretine asistoval pri góle Alexa Killorna, ktorým "blesky" vyrovnali na 4:4. O zisku dvoch bodov pre Minnesotu rozhodol Nór Mats Zuccarello.

„Začali sme dobre a rýchlo sme išli do vedenia. Minnesota však potom strelila tri góly a v ďalšom priebehu zápasu to už bolo pre nás veľmi ťažké. Podarilo sa nám síce zmazať dvojgólové manko, no potom prišla za stavu 4:4 chyba, ktorú súper potrestal," povedal pre oficiálny web profiligy Černák, ktorý bodoval po 22 zápasoch.

Dvadsaťdvaročný Slovák strelil gól hneď v prvom dueli sezóny Floride, ďalšie body pridal až teraz. Minnesota natiahla víťaznú šnúru na päť stretnutí. Na 3:3 v závere druhej tretiny vyrovnal Victor Hedman, pre ktorého to bol jubilejný 100. gól za Lightning.

V drese hostí bol ústrednou postavou Mats Zuccarello, ktorý zaznamenal tri body za víťazný gól a dve asistencie. Wild dokázali vždy rýchlo odpovedať na vyrovnávajúci gól domácich. „To sa nám tam párkrát podarilo. Bolo to veľmi dôležité. Začali tlačiť, dali góly, ale my sme na to vždy rýchlo dokázali odpovedať. Bolo to skvelé," povedal Zuccarello.

Boston v bránke bez Jaroslava Haláka prehral s Chicagom 3:4 po predĺžení. Blackhawks v tretej tretine prišli o trojgólový náskok, vďaka gólu Jonathana Toewsa však napokon ukončili osemzápasovú víťaznú sériu Bruins. Kapitán Bostonu Zdeno Chára strávil na ľade vyše 17 minút.

Bruins zabodovali už v trinástom zápase v sérii a stále zostávajú v lige jediným tímom, ktorý doma neprehral v riadnom hracom čase. Kapitán hostí Toews dal za Blackhawks už 14. gól v predĺžení a v historickej tabuľke NHL sa posunul na 10. miesto.

„Mali sme taký štart do zápasu, aký sme potrebovali. Dokázali sme sa držať takmer celých 60 minút. Veľmi vám zdvihne sebavedomie, keď zdoláte mužstvo ako je Boston v jeho hale. Ale jediné, čo sa počíta je, ako budeme hrať v nasledujúcom zápase," povedal Toews. Ten pri rozhodujúcej akcii obral o puk najlepšieho strelca ligy Davida Pastrňáka a po jeho zásahu búriaci sa diváci zahádzali plochu odpadkami. "Myslel som si, že to bol faul. Mal som totiž prázdnu cestu na bránku," poznamenal český útočník.

Dallas s Andrejom Sekerom zdolal Winnipeg 3:2 po predĺžení, slovenský bek zaznamenal mínusový bod, štyri trestné minúty a štyri strely. Stars ukončili sériu štyroch duelov bez víťazstva. Jets vyrovnali na 2:2 v 60. minúte vďaka Markovi Scheifelemu. No o výhre domácich rozhodol v presilovke v predĺžení Joe Pavelski.

„Dnes si všetci chlapci siahli na dno síl. Bolo dobré vidieť na nich zápasové emócie. Dobre zahrali štvrté formácie a obaja brankári boli solídni. Pred zápasom by sme radšej brali dva body za výhru v riadnom hracom čase, ale na konci večera je pre nás skvelý aj tento jeden extra," citoval nhl.com Pavelskiho. Ruský útočník Stars Alexander Radulov, ktorý strelil v uplynulých deviatich zápasoch len dva góly, sedel prvýkrát v sezóne na tribúne ako zdravý náhradník.

Montreal v zostave s Tomášom Tatarom prehral doma s Coloradom 2:3. Slovenský útočník bol na ľade takmer 18 minút, zapísal si jednu strelu a štyri "hity". Štýlovo sa po 16 dueloch vynechaných pre zranenie v spodnej časti tela vrátil do zápasovej praxe švédsky kapitán Avalanche Gabriel Landeskog, ktorý strelil gól na 2:0. Po zápase sa Švéd pochvalne vyjadril na adresu brankára "lavíny" Pavla Francouza, ktorý zlikvidoval 38 domácich striel.

„Vieme, aký je dobrý. Dôverujeme mu, hoci možno väčšina ligy nie. Je dôležité, aby sme aj my hráči uľahčili situáciu brankárom," vyjadril sa Landeskog. Za Montreal zaznamenal v bránke debut 20-ročný Cayden Primeau, syn bývalého útočníka profiligy Keitha Primeaua. „Nielen ich prvá lajna, ale aj všetci ostatní hráči boli ohromne rýchli. To je asi ten najväčší rozdiel, na čo som bol doteraz zvyknutý," povedal mladík.

New York Islanders doma zdolali Vegas Golden Knights 3:2 po predĺžení, v ktorom v presilovke rozhodol Ryan Pulock. Domáci v Nassau Coliseum vyhrali už siedmykrát za sebou a prerušili Vegas sériu štyroch víťazných duelov. V bránke domácich zlikvidoval Semjon Varlamov 31 striel hostí a zaknihoval deviatu výhru v sezóne. Darilo sa aj ďalšiemu klubu z New Yorku, Rangers zvíťazili v Columbuse 3:2.

Víťazný gól strelil Artemij Panarin, ktorý tak skvele okorenil návrat na ľad jeho bývalého klubu. Ten v lete opustil, keď dostal lukratívnu ponuku od Rangers. Od divákov sa mu dostalo vybučania, no aj potlesku počas videa z čias jeho pôsobenia v Nationwide Arene. „Zažil som tu v tomto meste a s týmto tímom skvelých pár rokov. Hnev divákov chápem, je to OK," povedal 28-ročný Rus. Náhradný brankár "jazdcov" Alexander Georgijev si 45 úspešnými zákrokmi utvoril sezónne maximum.