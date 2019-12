Dominika Pacigová

Ak nútite dieťa, aby sa objímalo či dávalo pusu druhým, robíte chybu

Mnohí rodičia si to možno ani neuvedomujú, ale ak sa ich dieťa nechce objať s návštevou či príbuzným, môže mať na to dôvod.

WASHINGTON 6. decembra - Niektoré deti sú prítulnejšie, iné zas nie. Rodičia však robia chybu, keď nútia svoje dieťa, aby ich objímalo či dávalo im alebo ich príbuzným pusu na líčko. Vedci popisujú, aké to môže mať účinky na psychiku dieťaťa, uvádza portál Bright Side.

Deti si začnú myslieť, že je v poriadku, keď sa ich dotýkajú dospelí

Ak nútite dieťa, aby sa objímalo s osobou, ktorú sotva pozná, je pravdepodobné, že tento čin bude považovať za normálny aj pri ostatných ľuďoch. Je veľmi dôležité, aby dieťa vedelo rozlíšiť „dobrý“ a „zlý“ dotyk.

Deti sú presvedčené, že rodičom nezáleží na ich komforte

Objímať sa s ľuďmi, ktorí sú nám blízki, je bežné. Rodičia by však nemali zabúdať, že ich ratolesti na to ešte nie sú zvyknuté. Ak vaše dieťa odmieta objať tetu alebo strýka a vy ho neustále presviedčate, že by malo, začne si myslieť, že vám viac záleží na príbuzných a neberiete ohľad na vlastné dieťa.

Učíte ich, že ich príbuzní nemôžu zneužiť

Správa uvádza, že deti sú v niektorých prípadoch zneužité aj vlastnými členmi rodiny. Tým, že ich prinútite dávať a prijímať objatia a pusinky od ľudí, ktorých sotva poznajú, uveria, že rôzne dotyky od príbuzných nie sú ničím zlým.

Nevedia, či môžu alebo nemôžu dôverovať osobám, ktoré nepoznajú

Každý rodič varuje svoje dieťa, aby sa nerozprávalo s cudzími ľuďmi na ulici či cestou zo školy. Keď však k vám príde návšteva, s vašou ratolesťou sa zvíta, prípadne mu dá aj pusu na líčko. Ak deti týchto ľudí nepoznajú, môžu byť zmätené, komu by mali a komu by nemali dôverovať.

Môžu mať na to dôvod

Hovorí sa, že deti vedia lepšie odhadnúť, kto je dobrý a kto je zlý. Ak sa vaše dieťa rozplače v náručí inej osoby, môže mať na to dôvod. Príčinou jeho správania môže byť negatívna skúsenosť s osobou, ktorá ho drží v náručí. Buď sa mu znepáčili reči danej osoby, alebo jej správanie. V týchto situáciách však stačí počkať, kým návšteva neodíde a s ratolesťou by ste sa mali pokojne porozprávať.