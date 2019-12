Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní YouTube ukázal, ktoré videá Slováci tento rok pozerali najradšej. Výsledky možno prekvapia

Videopartál Youtube si spravil koncoročný sumár a zverejnil rebríčky najpopulárnejšich videí roka 2019.

Youtube zverejnil rebríček najpopulárnejších videí za rok 2019 — Foto: Facebook/Karel Gott, Attila Vegh, TASR

BRATISLAVA 6. decembra - Zdá sa, že si našinci našli namiesto hokeja novú obľúbenú zábavku na sledovanie. Kráľom nehudobného rebríčka sa stala skutočne netradičná udalosť na pomery YouTubu – novembrový zápas zmiešaných bojových umení MMA medzi Slovákom Attilom Véghom a Čechom Karlosom Vémolom. Rebríčku hudobných videí zase kraľuje duet večného slávika Karla Gotta a jeho dcéry Charlotty „Srdce nehasnou“. Najúspešnejšou slovenskou skladbou je Anonym Mood v podaní speváčky Simy a rappera Separa.

Významné udalosti aj zábava

Hoci sa na druhom mieste v kategórií nehudobných videí umiestnilo zábavné video „Typy ľudí na prechode" od Naked Bananas. Rebríček reflektuje aj dôležité spoločenské udalosti. Neobvyklú pozornosť získala nahrávka rozhovoru medzi bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom a Marianom Kočnerom, ktorú na svoj YouTube kanál nahral Denník N. Nechýba ani video z obecného zastupiteľstva v slávne neslávnej obci Fekišovce, ktoré zabávalo Slovensko začiatkom roka.

V prvej desiatke je aj Horná Dolná, video o svadbe Rytmusa s Jasminou Alagič, či Zuzana Čaputová v Show Jana Krausa.

Slovenský YouTube Rewind 2019 – najpopulárnejšie nehudobné videá

1. OKTAGON 15: Végh vs. Vémola – OKTAGON MMA

2. Typy ľudí na prechode – Naked Bananas

3. Najšokujúcejšie momenty nahrávky Kočner – Trnka. Aj o Haščákovi, Ficovi a Čižnárovi (s titulkami) – Denník N

4. Ženské vs mužské kamarátstva w/ Jasmina Alagič | Zrebný & Frlajs – Zrebny & Frlajs

5. HORNÁ DOLNÁ - Nové príbehy od septembra na Markíze – Televízia Markíza

6. Jasmina & Rytmus naša svadba – Fashion TV czech&slovak

7. Kúpil som BUGATTI VEYRON iba Za 100.000$ - GTA 5 Súboj Kontajnerov – Asimister

8. USTANOVUJÚCE OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO - FEKIŠOVCE - 10.12.2018 – Obec Fekišovce

9. 1. Zuzana Čaputová - Show Jana Krause 27. 2. 2019 – Show Jana Krause

10. Obed v Najhoršie Hodnotenej Reštaurácii na Slovensku! (SK Titulky) – PPPíter

Hudobný rebríček ovládli najmä naši interpreti

Za nebohým Karlom Gottom a jeho dcérou sa umiestnila skladba Anonym Mood od Simy a Separa. Najpopulárnejší zahraničný interpret na Slovensku bola podľa rebríčka dvojica Shawn Mendes a Camila Cabello s ich letným hitom Señorita.

Slovenský YouTube Rewind 2019 – najpopulárnejšie hudobné videá:

1. Karel Gott & Charlotte Ella Gottová - Srdce nehasnou (oficiální video) (German/English subtitles) – SUPRAPHON

2. SIMA feat. SEPAR - ANONYM MOOD (prod. SkinnyTom) |OFFICIAL VIDEO| – SIMA Official

3. Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita – Shawn Mendes

4. CLAUDIA ft. KALI - Len ona PROD.PETER PANN (OFFICIAL VIDEO) – KALI RECORDS

5. Adam Ďurica - Zatancuj si so mnou (Lyric Video) – Adam Ďurica

6. Kali - Ja sa na tom bavím PROD.Peter Pann (Official Video) – KALI RECORDS

7. Dominika Mirgová + Šorty - Ja sa cítim dobre (prod. Marek Šurin) – DMirgovaLIVE

8. Billie Eilish - bad guy – Billie Eilish

9. Calvin Harris, Rag'n'Bone Man - Giant (Official Video) – Calvin Harris

10. Karmen Pál-Baláž - Anjel (Official Music Video) – Karmen Pál-Baláž

Rebríčky najpopulárnejších slovenských YouTube videí v roku 2019 boli zostavené na základe zhliadnutí, zdieľaní, komentárov, lajkov a ďalších faktorov. „Vzhľadom na rôznorodosť videí, ktoré používatelia na YouTube sledujú, sa rebríčky obmedzili len na 1 video od konkrétneho interpreta či skupiny, resp. jednotlivca či iného zoskupenia,“ informovala spoločnosť Google.

Najpopulárnejšie hudobné videá celkovo

1. Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial) – Daddy Yankee

2. ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho – ROSALÍA

3. Anuel AA, KAROL G - Secreto – Anuel AA

4. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial) – Anuel AA

5. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix) – JhayCortez

6. Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita – Shawn Mendes

7. Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan – Wunderbar Studios

8. BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V – BLACKPINK

9. Billie Eilish - bad guy – Billie Eilish

10. Ariana Grande - 7 rings – Ariana Grande