Volejbalistky Slávia EU Bratislava sa postarali o historický zápis, zdolali turecké družstvo

Bratislava 4. decembra (TASR) - Volejbalistky VK Slávia EU Bratislava vyhrali v prvom zápase 16-finále Challenge Cup-u nad tureckým Beylikdüzü Voleybol Istanbul 3:0. Odveta je na programe 18. decembra o 18.00 v Turecku.

Zverenkyne tréner Michala Matušova sa postarali o zápis do histórie, ako prvý slovenský ženský tím zdolali v súťažnom zápase tureckého súpera.

Challenge Cup žien, 1. zápas 16-finále: SLÁVIA EU BRATISLAVA - BEYLIKDÜZÜ ISTANBUL 3:0 (20, 23, 21) Zápas trval: 79 minút, rozhodovali: Steinmetz (Nem.), Tubylov (Rus.), 250 divákov. Slávia: Bufordová 4, Templetonová 3, Šepeľová 11, Körmendyová 7, Kvasnová 13, Jelínková 15, libero Magdinová (Doluda 2, Pažická 0, Erteltová 0). Tréner: M. Matušov. Beylikdüzü: Aticiová 4, Tanyelová 11, Akbayová 12, Rusutová 4, Cetinová 8, Uyaniková 6, libero Kurtová (Kaygisizová 0). Tréner: A. Kamberoglu.

Hlasy po zápase /zdroj: svf.sk/

Michal Matušov, tréner Slávie EU: „Sme radi, že sme sa postarali o historický okamih a ako prvý slovenský tím sme zdolali turecké družstvo. Vedeli sme, že to nebude najvyššia kvalita z krajiny vicemajsteriek Európy, na druhej strane sme si boli vedomí, že nás nečaká nič jednoduché. Na zápas sme sa dôsledne pripravili a víťazstvo nás teší. Pred odvetou sme si vypracovali dobrý výsledok a uvidíme čo bude v Turecku. V koncovke setov dokázali bodovať v útoku, servisom sme "načali" hráčku číslo 17 a to nám fungovalo celý zápas. Myslím, že na našej strane bolo väčšie chcenie."

Zuzana Šepeľová, smečiarka a kapitánka Slávie EU: „Sme veľmi rady, že sa nám podarilo zvíťaziť. Vedeli sme, že v tejto sezóne ešte nevyhrali, ale nemohli sme ich podceniť, pretože hrajú úplne inú ligovú súťaž ako my. Ich blokárky podávali z výšky a veľmi dobre, mali naozaj ťažký servis a neprihrávalo sa to najľahšie, v tom sa musíme zlepšiť. V ostatných činnostiach sme však dnes mali navrch, a to rozhodlo. Teší nás, že sme to dotiahli do víťazného konca."

Simona Jelínková, smečiarka Slávie EU: „Spočiatku sme boli trochu akoby v strese a kazili sme veľa podaní, dokázali sme to však vykompenzovať dobrým útokom, prihrávkou a dokonca obranou na sieti. Neskôr sme prestali kaziť servis a zápas sme mali pevnejšie v rukách. Tréneri nás na súperky dobre pripravili; vedeli sme o ich vyšších blokárkach a prispôsobili sme tomu našu hru. Odveta u súperiek bude určite náročnejšia, ale rozhodne chceme bojovať o postup."