Reality šou, z ktorej nespustíte oči. Tieto živé prenosy z našej prírody chytili za srdce tisíce ľudí

Reality šou, v ktorej sa ľudia nehádajú, no aj tak v nej ide istým spôsobom o prežitie. V zimných mesiacoch má totiž vtáctvo pomenej potravy.

Čím je vhodné vtáčiky prikrmovať? — Foto: Facebook/Kukaj.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 5. decembra - Reality šou, v ktorej sa ľudia nehádajú, no aj tak v nej ide istým spôsobom o prežitie. V zimných mesiacoch má vtáctvo pomenej potravy. Nadšenci z portálu KUKAJ.SK a ochranári preto vtáčikov nielenže prikrmujú a pomáhajú im prežiť mrazivé zimy, ale umožňujú ľuďom nahliadnuť do ich domčekov.

Kamery majú nainštalované pri kŕmidlách v Ružomberku, v Liptovskom Mikuláši, v Liptovskom Jáne a v Podbanskom. „Okrem toho mame ďalších cca 20, kde len prikrmujeme, a ak nám to dovolí čas a technické možnosti, pribudne kamera aj tam,“ povedal pre Dobré noviny správca webu Ivan Darani.

Vidieť môžete aj veveričky či kuny

Okrem vtáčikov sa na živom prenose niekedy mihnú aj iné zvieratka. Kukači, ako Darani volá priaznivcov živých prenosov, sa podľa neho vždy potešia, keď na zábere zbadajú veveričky.

„Snažím sa prikrmovať každý deň, momentálne najvzdialenejšie kormidlo je na Podbanskom, čo je pre mňa 53 kilometrov tam a 53 naspäť, no tu to nesmiem zanedbať práve pre veveričky, ktoré kukači vyžadovali. Nakŕmili sme ich orieškami a už ich tam máme každý deň, takže to točím denne," povedal.

Podľa jeho slov kŕmidlá, ktoré majú, sú nadrozmerné. „Do jedného sa zmestí cca pol vedra slnečnice, takže ak to nesfúka vietor, tak to vydrží aj 3 dni," priblížil Ivan Darani.

Kŕmia ich kukuricou, slnečnicou a lojom

Ročne mínu až 700 kilogramov slnečnice. Okrem nej dávajú spevavcom kukuricu a loj. Najčastejšie sa pred kamerami mihnú sýkorky, sojky a vrabce. Nechýbajú ani ďatle, glezdy či hýle. Ľudia si portál veľmi obľúbili.

Darani tvrdí, že mesačne ich stránku KUKAJ.SK navštívi 700 000 používateľov. Veľa ľudí sleduje živé vysielanie nonstop. „Ľudia dnes nemajú čas na nič, všetci žijeme v uponáhľanej dobe. Výhodou nášho prenosu je, že si ho viete zapnúť v práci popri kávičke, alebo cez mobil vo vani," povedal správca webu a dodal, že veľké percento kukačov sú starší ľudia, ktorí sa už nemôžu dostať do prírody. „Myslím, že je to cesta, ako im ukázať krásu prírody v pokoji domova," uzavrel.