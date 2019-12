Pavol Hirka

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Bratislave vás odvezú známe osobnosti vianočným taxíkom. Majú na to ten najkrajší dôvod

Ak sa neviete dočkať Vianoc, taxíky v hlavnom meste vás môžu aspoň trochu uspokojiť. Niektoré sú totiž poriadne sviatočné.

BRATISLAVA 5. decembra – Najkrajšie sviatky roka sú čoskoro tu, advent je v plnom prúde a to, že atmosféra zvianočnieva, si môžete všimnúť na každom kroku. Ak je vám to málo, v Bratislave si to môžete užiť ešte viac - od pondelka totiž v hlavnom meste jazdia vianočné taxíky so špeciálne upraveným interiérom.

Taxíky, ktoré si môžete privolať prostredníctvom aplikácie HOPIN, majú namiesto štandardných poťahov na sedadlách ovčie rúno, nad dverami sú vianočné ornamenty a autom znejú obľúbené vianočné melódie.

Vianočný taxík Foto: HOPIN

V aplikácii sú takéto taxíky označené špeciálnou ikonkou – logom HOPINu s vianočnou čapicou, rovnako sú označené aj zvonka. Vianoc chtiví Bratislavčania si ich budú môcť zavolať do konca sviatkov.

„Vianoce by mali byť časom pokoja a pohody. Veríme, že aj uponáhľaní cestujúci zabudnú na stres v momente, ako nasadnú do našich vianočných taxíkov, keďže tie ponúknu skutočne netradičný pocit. Budeme radi, ak sa nám okrem budovania vianočnej atmosféry podarí aj pomôcť dobrej veci,“ uviedol Martin Baran, zakladateľ a spolumajiteľ HOPINu.

Vianočný taxík Foto: HOPIN

Taxíky budú slúžiť aj na dobrú vec. Od štvrtka totiž v jednom z nich začína charitatívna akcia, ktorú organizuje Nadácia Pontis. Za dobrovoľný príspevok vás do cieľa odvezú slovenské osobnosti ako Táňa Pauhofová, Braňo Deák, Juraj Bača, Zuzana Vačková a iní.

Špeciálne taxíky, ktoré budú šoférovať tieto osobnosti, budú v aplikácii označené vianočnými sánkami. Výťažok z darov poputuje na projekty z Dobrej krajiny. V každom vozidle taktiež ľudia dostanú letáčik s harmonogramom a informáciách o príspevkoch.

