Za hlasnú hudbu a spev za volantom hrozí vodičom vysoká pokuta

Pri hlasnej hudbe vodiči nepočujú ani blížiacu sa sanitku, prípadne trúbiace auto. Ľahko môže preto dôjsť k dopravnej nehode, a to iba kvôli nepozornosti.

— Foto: Unsplash

LONDÝN 4. decembra - V Anglicku v tom majú jasno. Vodiči sa majú sústrediť na riadenie vozidla a nenechať sa vyrušovať žiadnym iným úkonom. Hlasná hudba navádza ľudí na spievanie a tým klesá pozornosť na cestách.

A to nehovoríme o tom, že pri hlasnej hudbe vodiči nepočujú blížiacu sa sanitku, prípadne trúbiace auto. Ľahko môže preto dôjsť k dopravnej nehode, a to iba kvôli nepozornosti.

Hlasná hudba sprevádzaná spevom v aute môže vodičov vyjsť naozaj draho

Ako informuje anglický portál Mirror, na príliš hlasnú hudbu a spev môžu vodiči vo Veľkej Británii naozaj doplatiť. Hrozí im za to pokuta vo výške 5 000 libier. Takíto vodiči sú zaradení medzi nebezpečných cestných pirátov, ktorí svojou nezodpovednou jazdou môžu ohroziť ostatných na cestách.

„Počúvanie hudby v aute je jedna vec. Spievanie a tancovanie za volantom môže odviesť vašu pozornosť od cesty. Nehovoriac o tom, že pri speve a tanci vaše ruky nezostanú na volante," hovoria odborníci. Ak takéto správanie za volantom zachytí kamera, alebo iný vodič, môžete dostať za to pokutu.

Pozor by si mali dávať vodiči aj na to, keď počas šoférovania počúvajú svoj obľúbený zápas v rádiu. Keď nastane gól a vy oslavujete za volantom, môžete stratiť kontrolu nad vozidlom. Napokon, je to na policajtoch, či podľa ich uváženia spôsobil vodič napríklad dopravnú nehodu kvôli vysokým decibelom.

Podľa odborníkov môže taktiež dôjsť k zmene správania v závislosti od žánru hudby. Ak vodič počúva agresívnejšiu muziku, môže sa stať, že prispôsobí tomu aj svoju jazdu.