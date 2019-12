Ľubomíra Somodiová

Dnes o 18:09 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Narodili ste sa v decembri? Táto správa vás poteší

Narodili ste sa v decembri a stáva sa vám, že pod vianočným stromčekom si nájdete narodeninový darček, ktorý je zároveň aj vianočný? Nezúfajte, byť decembrovým dieťaťom má aj svoje veľké výhody.

Decembrové dieťa. — Foto: Pixabay/Pexels

BRATISLAVA 4. decembra - Niekoľko vedeckých štúdii hovorí o množstve výhod, ktoré plynú z toho, že vás mama priviedla na svet posledný mesiac v roku. Asi najväčšou výhodou je dlhší život. Podľa štúdie, ktorá bola publikovaná v Journal of Ageing Research, decembroví ľudia majú vyššiu šancu dožiť sa viac ako sto rokov.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že ľudia narodení v decembri sa menej sťažovať a nálada im kolíše len zriedka. Sú tiež zdravší. Štúdia, v ktorej skúmali 1 749 400 ľudí zo Spojených štátov, naznačuje, že decembrové deti majú nižšie riziko kardiovaskulárnych chorôb.

Ak ste sa narodili v decembri, ste šťastlivec Foto: Pixabay/JillWellington

Dieťa narodené v decembri čaká sľubná kariéra

Národný štatistický úrad taktiež našiel spojitosť medzi mesiacom narodenia a povolaním. Decembroví ľudia bývajú najčastejšie zubármi. Ďalšia štúdia poukazujú na to, že decembrové deti sú rodenými atlétmi. Všetko je to vďaka veľkému prísunu vitamínu D, ktorý sa dostáva do tela matky počas letných dní.