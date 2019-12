TASR

Dnes o 11:55 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Tipsport Liga: Poprad vyhral piatykrát v sérii, zápas v Liptovskom Mikuláši sa neodohral

Ilustračné foto — Foto: TASR/Milan Ivanič

Bratislava 3. decembra (TASR) - Vedúci tím hokejovej Tipsport Ligy HC Slovan Bratislava získal druhýkrát za sebou dva body, v Detve zvíťazil v utorňajšom zápase 28. kola 2:1 po samostatných nájazdoch. Darí sa Popradu, ktorý vyhral vo Zvolene 5:3 a naplno bodoval v piatom stretnutí v sérii. Najväčšiu krízu má Miškovec, ktorý nezískal ani bod štvrtýkrát za sebou.

Súboj medzi MHK 32 Liptovský Mikuláš a HC Košice neodohrali pre nevyhovujúci stav ľadovej plochy. Ako informoval domáci klub na svojom oficiálnom facebookovom profile, dôvodom bolo pokazené chladenie. Náhradný termín duelu zatiaľ nie je známy.

Slovan vyhral v Detve po nájazdoch

Takmer 500 divákov videlo pod Poľanou vyrovnané stretnutie. V 10. minúte mohol domácich poslať do vedenia Kuklev, no rozozvučal iba žrď. V druhej tretine mal dobrú šancu aj Gašpar, no Habal ho vychytal. Slovan otvoril skóre v 33. minúte, keď Matoušek dostal ideálnu prihrávku od Viedenského a nezaváhal - 0:1.

Lenže líder súťaže si neužil pohodlný zápas, v 39. minúte potrestal „belasých" vyrovnávajúcim gólom v presilovke Král. V závere tretej tretiny mohli všetky body pre Detvu zariadiť Čacho či Fekiač, no duel dospel až do predĺženia a samostatných nájazdov. V nich rozhodol o úspechu Slovana v piatej sérii Abdul.