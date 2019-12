TASR

Dnes o 11:36 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vláda stiahla z rokovania parlamentu návrh reformy nemocníc

Hlasovanie o návrhu v parlamente sa opakovane odsúvalo, v stredu mali poslanci hlasovať o tom, či reformu posunú do druhého čítania.

Na snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 4. decembra (TASR) - Vláda SR vzala späť z rokovania parlamentu návrh reformy nemocníc, tzv. stratifikácie. Informoval o tom v pléne podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd). Hlasovanie o návrhu v parlamente sa opakovane odsúvalo, v stredu mali poslanci hlasovať o tom, či reformu posunú do druhého čítania.

Pôvodne mali poslanci o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý reformu zahŕňa, hlasovať na októbrovej schôdzi. Tesne pred hlasovaním ju však spolu s ďalšími dvoma návrhmi presunuli na nasledujúcu schôdzu. O stiahnutie návrhu požiadali ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD) preto, lebo návrh nemal dostatočnú politickú podporu.

Okrem stratifikácie sa opakovane presúvali aj ďalšie dva návrhy z dielne rezortu zdravotníctva, vrátane toho, aby predškolské zariadenia prijímali len zaočkované deti. O týchto dvoch návrhoch v stredu poslanci hlasovali.

Predseda Smeru-SD Robert Fico opakovane hovoril, že jeho strana má k stratifikácii výhrady. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská už viackrát pri diskusii o stratifikácii nevylúčila, že by podala demisiu. „Ja som povedala, môj pohár je dosť plný, keď pretečie, tak áno, keď nepretečie, tak nie," odpovedala minulý týždeň.

Reforma nemocníc mala pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, meranú cez lepšie výsledky liečby. Nemocnice mali postupne nastaviť kritériá, ktoré to mali zabezpečiť, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok. Napríklad pri pôrodoch to mal byť najprv limit 320 na rok, neskôr to malo byť raz toľko. Ak by to nemocnica v budúcnosti nesplnila, zdravotná poisťovňa by jej nemohla výkony zazmluvniť