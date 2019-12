TASR

Advent v Liptovskom Mikuláši spestria koncerty, jarmok, trhy aj betlehem

Informovala o tom hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Liptovský Mikuláš 3. decembra (TASR) – Atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov zažijú obyvatelia i návštevníci Liptovského Mikuláša už od začiatku decembra. Mesto pre nich pripravilo štyri adventné koncerty, jarmok aj vianočné trhy. Informovala o tom hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

Séria adventných koncertov v meste sa začala uplynulú nedeľu (1.12.). Druhá adventná nedeľa bude na Nádvorí Čierneho orla patriť liptovským folkloristom a rodine Janoštínovcov zo Zuberca.

„V polovici decembra zas v evanjelickom kostole vystúpi komorný ženský zbor Laeto Animo. Adventnú sériu uzavrie 22. decembra Sima Martausová, ktorej hlas zaznie v Kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom," povedala hovorkyňa mesta.

Tradičný Mikulášsky jarmok príde do mesta spolu so svätým Mikulášom. Každoročný sprievod s Mikulášom, anjelmi a čertom, ktorý poputuje na otvorenie jarmoku na Námestie osloboditeľov spred mestského úradu, sa uskutoční 6. decembra o 16.00 h.

„Nebude chýbať remeselná ulička, mnoho stánkov s občerstvením a pestrým sortimentom. Záujem predajcov o Mikulášsky jarmok je dokonca vyšší ako v minulom roku," prezradila Soňa Višňovská z mestského úradu.

Pod arkádami pred mestským Múzeom Janka Kráľa umiestnia nový betlehem. „Vyrezávané sochy svätej rodiny v životnej veľkosti vyhotovuje so svojím synom renomovaný umelec Miroslav Trnovský, ktorý pochádza z Liptovského Mikuláša. Každoročne by sa mal betlehem rozrásť o ďalšie postavy a zvieratká. Arkády bude svätá rodina zdobiť mesiac, od 6. decembra do Troch kráľov," priblížil primátor mesta Ján Blcháč s tým, že cez rok bude skrášľovať hlavnú expozíciu mestského múzea.

Tesne pred Vianocami, od 20. do 22. decembra, budú na Námestí osloboditeľov vianočné trhy. „Návštevníkov zohreje varené vínko a vianočný punč, prichystaný bude aj predaj s tradičných vianočných dobrôt. V stánkoch si budú môcť kúpiť vianočné ozdoby a dekorácie," dodala Čapčíková.

Sériu decembrových podujatí zavŕši organovo-trúbkový koncert Vianočné zastavenia, ktorý sa uskutoční 29. decembra v Iľanovskom kostole.