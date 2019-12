TASR

Región severného Spiša a Pienin pripravil počas adventu viacero podujatí

Ilustračné foto — Foto: TASR/Adriána Antošková

Stará Ľubovňa 3. decembra (TASR) - Oblasť Pienin a severného Spiša je známa nielen svojou prírodou, ale aj bohatými zvykmi rozličných etnických skupín a národností. Každá z nich si zachovala svoje vianočné tradície, jedno ich však spája, a to očakávanie z príchodu Ježiša Krista.

„Ženy sa stretávali v kúdeľných izbách, v ktorých priadli, tkali a vyšívali. Dlhé zimné večery si krátili rozprávaním príbehov a spevom. Tiež praktizovali zvyky na Ondreja, Katarínu, Barboru a Luciu. Zabezpečiť im mali vydaj v novom roku i bohatú úrodu na poliach a zdravie dobytka," priblížila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny Erika Šalatová.

Medzi magické praktiky patrilo napríklad liatie roztaveného olova cez oko starého kľúča, varenie pirohov alebo čakanie na rozkvitnutie halúzky z čerešne. Tradície a zvyky budú dominovať aj sprievodným podujatiam, ktoré sa v tomto regióne konajú počas adventu a Vianoc.

„Návštevníci Hradu Ľubovňa sa môžu od utorka do piatka 6. decembra oboznámiť s Vianocami šľachty. Hrad záujemcom za svojimi múrmi ukáže, ako zvykli šľachtici počas Vianoc stolovať, aké dobroty nesmeli chýbať na ich stoloch a akej pozornosti sa im dostávalo zo strany personálu. Súčasťou podujatia Čarovné Vianoce je v skanzene pod hradom aj predstavenie úkonov, ktoré pred Vianocami musela zvládnuť každá žena, a tiež možnosť upiecť si vianočné oblátky," priblížila Šalatová.

Deti a ich rodičov poteší aj Mikuláš, ktorý zavíta hneď na niekoľko miest, v Hniezdnom napríklad počas jeho príchodu sprístupnia pre verejnosť jedinú ľadovú dráhu s klziskom na Slovensku. Neodmysliteľnou súčasťou adventu sú tiež tradičné vianočné trhy, tie sa budú konať v Starej Ľubovni v dvoch termínoch.

„Predajné trhy budú od 9. do 20. decembra, trhy s kultúrnym programom zas v dňoch 13. a 14. decembra. Bohatý program si pre svojich návštevníkov pripravil od 20. do 21. decembra aj Nestville Park, zaujímavosťou je napríklad snežný volejbalový turnaj," doplnila Šalatová.

Na svoje si podľa nej prídu aj milovníci medu, v neďalekej obci Nová Ľubovňa sa v tamojšom kultúrnom dome počas víkendu – 7. a 8. decembra, uskutoční podujatie „Medový perníček, do srdca chodníček". Jeho súčasťou bude Krajský medový festival.

Vianoce sa však Štedrým večerom nekončia, do Hniezdneho napríklad zavíta Červená čiapočka, stretnúť sa s ňou môžu deti i dospelí od 26. do 29. decembra. „Privítať rok 2020, ktorý nám ponúkne jeden deň navyše, bude v regióne severného Spiša a Pienin možné na viacerých miestach a s viacerými ohňostrojmi. Ten prvý odpália na Silvestra už o 16. h, v Parku na Námestí gen. Štefánika v Starej Ľubovni. Určený je najmä deťom, dospelí si budú musieť počkať do polnoci. Čakanie však každému spríjemní primátorská kapustnica," dodala na záver Šalatová s tým, že jednotlivé aktivity sú realizované s finančnou podporou rezortu dopravy.