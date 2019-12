Vianočná výstava v Hornonitrianskom múzeu je venovaná betlehemom

TASR

Predstavuje mnohé typy a varianty papierových jasličiek zo zbierky múzejníkov, ktoré si tam návštevníci budú môcť pozrieť až do 12. januára 2020.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Prievidza 3. decembra (TASR) - Tradičná vianočná výstava v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi je tento rok venovaná betlehemom. Predstavuje mnohé typy a varianty papierových jasličiek zo zbierky múzejníkov, ktoré si tam návštevníci budú môcť pozrieť až do 12. januára 2020. Informovala o tom Jana Vidová zo sekretariátu múzea.

„Najčastejšie uvádzaným impulzom pre vznik umeleckého vyobrazenia betlehemu je čin svätého Františka z Assisi. Ten v jaskynke na vrchole skalnatého kopca pri dedinke Greccio postavil v roku 1223 jasle, priviedol k nim vola a oslíka a tam slúžil omšu, počas ktorej sa mu zjavilo Jezuliatko," načrtla riaditeľka múzea Iveta Géczyová.

Počiatok samostatných betlehemov možno podľa nej v Európe datovať do polovice 16. storočia, keď jasličky začali v kostoloch stavať jezuiti a františkáni. „Po cirkvi čoskoro začala betlehemy vo svojich sídlach stavať šľachta a v polovici 18. storočia aj mešťania. Do ľudového prostredia prenikli betlehemy až na konci 18. storočia so zákazom cisára Jozefa II. vystavovať jasličky v kostoloch," doplnila.

Čo do materiálu i prevedenia, špecifické medzi výjavmi narodenia Ježiša Krista sú papierové betlehemy. Tlačené jasličkové archy na vystrihnutie sa objavili už pred rokom 1850. fa„Od začiatku 20. rokov 20. storočia sa v papiernictvách predávali rozkladacie betlehemy tlačené do nízkeho reliéfu. Iný variant tvoria nereliéfne rozkladacie betlehemy, tento typ jasličiek je u nás pomerne vzácny až do druhej polovice 40. rokov 20. storočia. Ďalším sú reklamné betlehemy, ktoré vznikli a zažili svoj boom v 30. rokoch 20. storočia," dodala Géczyová.