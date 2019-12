Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:10 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Krásna tradícia: V tejto pôrodnici už 50 rokov posielajú bábätká domov zabalené vo vianočných pančuchách

Najkrajší darček! Jedná z texaských nemocníc posiela domov novorodeniatka, ktoré sa narodia vo vianočnom období, zabalené vo vianočných pančuchách.

Bábätka balia do pančuch počas celého vianočného obdobia. — Foto: Reprofoto Youtube

TEXAS 3. novembra - Niekto oslavuje začiatok adventu zapálením sviečky na adventnom venci. Iný si vychutná prvú čokoládku z adventného kalendára. V texaskej detskej nemocnici v meste San Antonio majú inú, nezvyčajnú tradíciu. Už desaťročia balia novorodeniatka do vianočnej pančuchy a rozkošnej čiapky.

Deti sú v ponožkách veľmi rozkošné. — Foto: youtube

Ponožky si odkladajú

Pančuchy aj čiapky vyrábajú dobrovoľníci zo skupiny Bluebirds of Methodist Hospital. Niektorí ľudia si podľa portálu Bored Panda cenia pančuchy natoľko, že si ich nechávajú dlhé roky a deťom do nich neskôr balia sladkosti. Tradícia baliť bábätká do vianočných motívov trvá v tejto pôrodnici už 50 rokov.

V nemocnici však myslia aj na bábätká, ktoré sú už od narodenia väčšie a do tradičných vianočných pančúch sa nezmestia. „Môj syn bol na pančuchu príliš veľký, tak mu dali na hlavu čiapku, akú nosí Santa Claus,” napísala svoju skúsenosť na portáli Bored Panda Američanka Dawn Bailey.