Ľubomíra Somodiová

Dnes o 12:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Keď 5-ročný chlapček porazil rakovinu, hračkárstvo mu venovalo poukaz. On sa ho rozhodol minúť tým najkrajším spôsobom

Malý chlapček, ktorého rakovina je na ústupe, vie, aké je to byť celé dni v nemocnici. Preto sa rozhodol, že poukaz, ktorý dostal od hračkárstva minie na kúpu hračiek pre deti, ktoré zápasia so zákernou chorobou.

Zander ukázal svoju štedrosť. — Foto: Youtube, Usplash

GRAND RAPIDS - Z najhoršieho je preč. Iba 5-ročný Zander Wiles bojuje s rakovinou už od svojich ôsmich mesiacov. Odvtedy už malý bojovník podstúpil niekoľko kôl chemoterapie. Vďaka pomoci nemocnice Detskej nemocnice v Grand Rapids v Michigane je však konečne jeho rakovina na ústupe.

Rodičia sa snažili, aby mal normálne detstvo

Keď mu ešte ako bábätku diagnostikovali leukémiu, rodičia boli šokovaní, na druhej strane tvrdia, že ich to ako rodinu posilnilo. Rodičia sa snažili zo všetkých síl, aby Zanderovo detstvo bolo normálne. Nie vždy to bolo ľahké. Chemoterapia v nízkom veku zanechala na Zanderovi stopy. „Nehovoril a nechodil do 18 mesiacov,“ povedali manželia Wilesoví pre portál M Live.

Počas toho, ako sa chlapček snažil zvíťaziť nad leukémiou, strávil v nemocnici veľmi veľa času. „Je to šťastné dieťa. Vie, že má leukémiu, no nehovoríme o tom tým spôsobom, že je to náročné a zlé, je to jednoducho súčasťou toho, čím si prešiel ako dieťa,“ priznali Zanderovi rodičia.

Poukaz minul na pomoc deťom

Chlapcova rakovina je momentálne na ústupe. Sieť obchodov, ktorá je partnerom a sponzorom nemocnice, dala chlapcovi poukaz na nákup, aby oslávil dobrú správu. Zander si mohol kúpiť hračky, aké len chcel, vrátane svojich obľúbených hrdinov Batmana či Irona Manna.

Mama mu dovolila kúpiť si jednu hračku pre seba, svoju sestru, zvyšné peniažky minuli na kúpu hračiek pre deti, ktoré, rovnako ako aj Zander kedysi, ešte stále zápasia so zákernou chorobou. „Znamená to pre nás veľa. Zároveň to znamená veľa aj pre deti v nemocnici. Navyše, nemocnica nás celý čas počas Zanderovej liečby podporovala. Teraz by sme na oplátku chceli nemocnicu podporiť zase my,“ povedala Zanderova mama.

Leukémia má tendenciu vrátiť sa späť. Lekári však rodine povedali, že ak sa u chlapca neobjaví do júna 2020, mal by byť úplne vyliečený.