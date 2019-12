Klaudia Fiolová

Dnes o 20:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovák napísal knihu, ktorá by mala byť učebnicou, ale nie je. V školách sa stále zabúda na prax

Aj vďaka blogom sa ľudia dokážu uplatniť na trhu práce. V dnešnej dobe sa môže stať ktokoľvek úspešným blogerom. Podmienkou je vytvoriť neštandardný obsah.

BRATISLAVA 3. decembra - Písanie blogov patrí k obľúbenej aktivite nielen mladých ľudí. Je to aj kvôli tomu, lebo je to spôsob, akým sa ľudia vedia vyjadrovať. Väčšina ľudí si myslí, že sem patria len influenceri, ktorí pridávajú svoje videá a fotky na vlastnú stránku. Hlavná myšlienka blogov spočíva v tom, že ich autori píšu vlastný obsah a pridávajú autorské články. „Z technickej stránky vôbec nie je zložité si v dnešnej dobe založiť blog. Hlavnou úlohou blogera je ale tvoriť obsah, a pridanú hodnotu,“ vysvetľuje Štefan Polgári, autor knihy Tvorba úspešného zarábajúceho blogu. Podľa jeho slov sa v dnešnej dobe môže stať niekto úspešným blogerom práve vtedy, keď vytvorí nejaký neštandardný obsah.

Blog je cesta k lepšiemu uplatneniu na trhu práce

„Blog vie dať veľmi veľkú pridanú hodnotu v oblasti, ktorej sa človek venuje. Zamestnávatelia môžu naraziť pri hľadaní zamestnancov aj na ľudí, ktorí si píšu vlastný blog, a práve to môže byť ich výhodou oproti ostatným uchádzačom,“ hovorí Štefan Polgári. Preto blogy slúžia na to, aby sa niekto mohol dlhodobo uplatniť aj napriek tomu, že sa niektoré klasické povolania postupom času a modernizáciou nahrádzajú alebo úplne vytrácajú. Štúdia Oxfordskej univerzity tvrdí, že až 47 % zo súčasných povolaní v Spojených štátoch amerických už nebude v najbližších dvoch dekádach potrebných. Ohrozené sú najmä povolania ako skladníci, predavačky, upratovačky, zákaznicky servis, šoféri a taxikári, finanční analytici, kuchári, čašníci, murári a iné manuálne práce, ale napríklad aj učitelia.

Na školách sa v súčasnosti stále zabúda na prax. Žiaci by sa mali venovať tvorbe obsahu a blogom, aby sa neskôr mohli uplatniť na trhu práce a to aj v novovznikajúcich profesiách. „Študenti sú tlačení do nejakých tematických vecí, ktoré musia prejsť podľa študijného plánu. Bolo by ale fajn, keby sa žiaci vedeli vyjadriť práve k tomu, čo ich zaujíma. Škola by ich mala usmerňovať v tom, ako vytvoriť obsah k tej téme, ktorá je pre nich tá najbližšia,“ dodal autor knihy.

