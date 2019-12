Ľubomíra Somodiová

Dnes o 18:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Mladík začal venčiť psa a zrazu mal úspech u žien. Jeho susedovi to nedalo

Pes je najlepší priateľ človeka. Okrem toho však môžu byť naši štvornohí miláčikovia za istých okolnosti aj výborným pomocníkom mužov. V prípade, že si chcú nájsť partnerku.

Niektorí muži využívajú psov na balenie žien. — Foto: Unsplash/Jordan Koons

BRITSKÁ KOLUMBIA 2. decembra - Psychológ Stenley Corena z University of British Columbia dostal od suseda nezvyčajnú otázku: „Môj syn Anthony zrazu dobrovoľne chodí na prechádzky s naším psom Freddiem, pretože je presvedčený, že tak pôsobí atraktívnejšie na ženy. Tvrdí, že to vyústilo do dvoch úspešných rande. Myslíte si, že existuje nejaká šanca, že má pravdu?“

Psychológ Coren má na to jasný názor. „Anthony má okolo 20 rokov, je vysoký a štíhly. Zvyčajne nosí koženku a výrazné košele. Pôsobí tak trochu ako zlý chlapec. Moja intuícia mi hovorí, že úspešným rande myslí dobrodružstvo na jednu noc,“ tvrdí psychológ. Nad otázkou suseda sa však zamyslel a prišiel hneď s niekoľkými výskumami, ktoré potvrdzujú, že chlapom, ako je Anthony, psy naozaj pomáhajú získať srdcia žien. Ako?

Muži so psami pôsobia romantickejšie. Foto: Unsplash/ Spencer Davis

Výskumu sa venovali vedci v Izraeli

Veľa štúdií hovorí o tom, že chlapi so psami pôsobia romantickejšie, starostlivo a vzbudzujú dojem, že máju záujem o dlhodobý vzťah. Inými slovami, pôsobia ako muži, ktorí by mohli byť teoreticky dobrými otcami a manželmi.

Mužovi, ktorý pôsobí inak dominantne a nebezpečne (tzv. zlý chlapec), môže zase pes pri získavaní opačného pohlavia pomôcť. Vo všeobecnosti však stále platí, že ženy si nebezpečných chlapov hľadajú na krátkodobé vzťahy a otcovské typy na tie dlhodobé.

Pes môže byť súčasťou stratégie, ako získať ženu. Foto: Unsplash/ Talen de St. Croix

Výskumný tím v Izraeli na čele so Sigalom Tifferetom v Akademickom centre v Ruppine skúmal, ako môže pes ovplyvniť pohľad žien na mužov. V tejto štúdii dostali ženy profily popisujúce mužov, ktorí prejavovali typické správanie podobné „otcovskému typu“ alebo podobné „zlému chlapcovi“. Po každom profile účastníčky hodnotili príťažlivosť jednotlivých mužov. Potom hodnotili, ako veľmi by si chceli daného muža vziať alebo s ním mať krátkodobý pomer.

Zlý chlapec so psom má navrch

Vo všeobecnosti platilo, že ženy by sa rady zosobášili s otcovskými typmi a aférku na jednu noc by absolvovali so zlými chlapcami. No prítomnosť psa hodnotenie zmenila. Síce otcovské typy zostali na tom rovnako, zlí chlapci so psami si svoje skóre zvýšili a to najmä v kolónke „možný sobáš“ a boli pre ženy omnoho atraktívnejší. Z výsledkov výskumu teda vyplynulo, že zlý chlapec bez psa bol stále považovaný ako ideálny na krátkodobú aféru, no zlý chlapec so psom mal šancu, že by žena uvažovala aj nad dlhodobejším vzťahom.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/5688709

Podľa vedcov môže fakt, že muž vlastní psa, ženám naznačovať, že takíto muží sú schopní investovať svoj čas a zdroje aj pre blahobyt inej bytosti (a nielen pre ten svoj) a ako bonus sú navyše spoločenskí, atraktívni a viac príťažliví.

Zdroj: Psychology Today