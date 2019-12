Pavol Hirka

Dnes o 18:09 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Fantastické: Tesco daruje nepredané potraviny zo všetkých obchodov chudobným ľudom v núdzi

Spoločnosť Tesco sa pýši ďalším veľkým krokom v boji proti plytvaniu potravinami.

BRATISLAVA 3. decembra – Boj proti plytvaniu potravinami berie spoločnosť Tesco naozaj vážne. Obchodný reťazec, ktorý prednedávnom ako príklad hodný nasledovania uviedla aj OSN, nepredané potraviny daruje už zo všetkých svojich 150 predajní. Stal sa prvým reťazcom na Slovensku, ktorého všetky obchody pomáhajú potravinami ľuďom v núdzi.

Tesco tak podľa vlastných slov naplnilo ďalší z ambicióznych plánov. „Sme veľmi hrdí na to, že sme s predstihom splnili ďalší zo záväzkov našej spoločnosti, a to do roku 2020 zapojiť do programu darovania potravín všetky naše obchody na Slovensku. Bez ohľadu na veľkosť či lokalitu obchodu každý z nich dokáže pomôcť nepredanými čerstvými aj trvanlivými potravinami. Veľmi sa tešíme, že nielen v období pred vianočnými sviatkami, ale aj počas celého roka pomôžu naše predajne ešte väčšiemu počtu ľudí,“ povedala Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

Trend začali v roku 2015

Reťazec upozorňuje, že priemerný Slovák ročne vyhodí približne 111 kilogramov potravín. Plytvanie je podľa neho potrebné zastaviť z viacerých dôvodov. Podvýživou napríklad trpí každý deviaty človek na svete, a zastavenie plytvania pomôže aj klíme. Potravinový odpad je zodpovedný za približne 8 % globálnych emisií skleníkových plynov.

Foto: tesco.sk

Spoločnosť svoju prvotnú ambíciu, aby žiadne potraviny, ktoré sa ešte môžu skonzumovať, neboli v Tescu vyhodené, oznámila v roku 2015. Odvtedy podľa svojich slov podnikla viacero krokov, ako to splniť - okrem iného aj vzdelanie svojich zamestnancov v tejto oblasti či spoluprácu s dodávateľmi. Od rovnakého roku pravidelne daruje nepredané potraviny Potravinovej banke Slovenska, pričom ľuďom v núdzi darovalo viac ako 3-tisíc ton potravín.

Pomoc od obchodného reťazca dostávajú aj rôzne lokálne organizácie. Depaul a Vagus pracujú s ľuďmi bez domova v Bratislave, občianske združenie Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom zas vedie útulok na pomoc viac ako 600 ľuďom v ťažkej životnej situácii.

Foto: Tesco

Pomoc si cení aj Milan Rišš, ktorý je koordinátorom Spišskej katolíckej charity. Ide podľa neho o skvelú pomoc pre ich zariadenia a pre rodiny zo sociálne slabších pomerov.„Vďaka Tescu im pripravíme o niečo krajšie Vianoce a vnesieme do týchto rodín pocit spolupatričnosti, že aj na nich niekto myslí. Ešte viac si však vážime, že v rámci programu darovania potravín myslí Tesco na ľudí v núdzi každý deň a nielen v predvianočnom čase," uviedol Rišš.

Darovanie nepredaných potravín prebieha najmä vďaka partnerstvu s Potravinovou bankou Slovenska, ktorá si spoluprácu pochvaľuje. „Veľmi si vážime naše dlhodobé partnerstvo s Tescom. Vďaka nemu dokážeme zabezpečiť pravidelnú stravu aj pre ľudí v núdzi, a to aj v regiónoch, kde sa im inak veľa pomoci nedostane,“ potvrdzuje Marko Urdzík, predseda PBS.

Tesco pomáha už dlhé roky, aj prostredníctvom pravidelnej zbierky

Spoločnosť Tesco okrem iného aj tento rok už po siedmykrát organizovala najväčšiu Potravinovú zbierku na Slovensku. Zapojiť sa mohli zákazníci v 120 obchodoch Tesca vo všetkých regiónoch od štvrtka 21. novembra 2019 do soboty 23. novembra 2019. Okrem iného bolo po prvýkrát možné prispieť aj online a výsledky boli opäť fantastické. Darcovia vložili do svojich nákupných košíkov viac ako 108 ton potravín a drogérie v celkovej hodnote viac ako 165 898 eur.

Potravinovú zbierku spoluorganizuje Tesco s Potravinovou bankou Slovenska, Slovenskou katolíckou charitou, Depaul Slovensko, Evanjelickou Diakoniou ECAV Slovensko a OZ Vagus. Ako to v predajniach Tesca v danom čase vyzerlo, si môžete pozrieť aj vo videu:

Príklad hodný nasledovania

Tesco sa už pred dvomi rokmi zaviazalo, že cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 splnilo o 11 rokov skôr. Reťazec znížil množstvo potravinového odpadu vo svojich prevádzkach o 52% už za dva roky, čo znamená o 17-tisíc ton emisíi CO2 menej. Podľa spoločnosti je to unikát aj vo svete a Tesco Slovensko bolo ako príklad hodný nasledovania vyzdvihnuté aj na pôde OSN.

Foto: tesco.sk

Pred dvomi rokmi Tesco darovalo 587 ton potravín pre ľudí a ako krmivo pre zvieratá, tento rok to bolo už takmer 4-tisíc ton. O 27 percent taktiež kleslo množstvo vyhodených potravín, ktoré boli ešte vhodné na spotrebu ľuďmi.

„Naše výsledky sú povzbudzujúce, ale ešte stále máme čo robiť. Nepoľavíme v boji proti plytvaniu potravinami iba preto, že sa nám už podarilo dosiahnuť cieľ OSN. Ďalej budeme tvrdo pracovať na tom, aby dobré potraviny neskončili ako odpad,“ uviedol Martin Kuruc, výkonný riaditeľ firmy Tesco Slovensko.

Jednoduchá stratégia

„Súčasťou týchto procesov je správne využívanie systému zliav pre zákazníkov tak, aby si produkty stihli kúpiť ešte pred uplynutím dátumu minimálnej trvanlivosti či dátumu spotreby. V prípade, že sa nám to nepodarí, prebytočné potraviny, ktoré sú stále vhodné na konzumáciu, darujeme prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska ľuďom v núdzi," vysvetľuje obchod.

Foto: Tesco

Ako uvádza Tesco, daruje sa najmä ovocie, zelenina a balené pečivo. Podľa aktuálne platnej legislatívy, je možné darovať aj potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. „V prípade, že potraviny nie sú vhodné na ľudskú konzumáciu, darujeme ich ako krmivo pre zvieratá," uzatvára spoločnosť.