Puto medzi matkou a jej dieťaťom je to najsilnejšie. To dokazuje aj toto rozkošné video, kde sa malé dievčatko nevie vynadívať na svoju mamičku, konkrétne na to, ako jej spieva. Celý čas na ňu zasnene pozerá. Rodičom sa podarilo zachytiť tento krásny moment a video videlo už viac ako milión ľudí.