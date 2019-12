Ľubomíra Somodiová

SÚRNE: Chlapček má 3 nádory na mieche. Potrebuje operáciu v Nemecku, rodičia prosia o pomoc so zaplatením liečby

Keď mal Nathanael sedem rokov, zistilo sa, že má v hlavičke nádor. Pomohli mu v nemeckej nemocnici, kde mu nádor vyoperovali. Chlapec sa zázračne zotavil, no po krátkej chvíli prišiel opäť krutý verdikt - tri nádory na mieche. Rovnako ako predtým ho naši lekári nevedia operovať tak, aby nenastalo neurologické poškodenie. Do úvahy pripadá tá istá nemocnica. S tým, že rodičia, ktorí sa už zadĺžili pri prvej chlapcovej operácii, musia teraz vyzbierať 70 000 eur.

Napriek chorobe Nathaneal nestráca úsmev. — Foto: Archív Peter Ščípa

PRIEVIDZA 2. decembra - Usmiaty chlapec Nathanael Ščípa má srdce veľkého bojovníka. Hoci má len deväť rokov, osud sa s ním nemaznal. Našťastie, má super rodičov a ľudí, ktorí sa mu snažia zo všetkých síl pomôcť.

Nathaneal bol spokojný malý chlapec. Na snímke je spolu s mamou, otcom a starším bratom. Foto: Archív Peter Ščípa.

Keď mal Nathanael iba sedem rokov, lekári mu našli nádor v hlavičke. Presne rok po tom, čo sa mu narodila sestrička. Hoci v rodine vládla radosť z príchodu nového člena, čakal ich ťažký boj o chlapcov život. Onkológovia rodičom totiž tesne pred príchodom sestričky povedali, že nádor v chlapcovej hlavičke začal rásť.

Chlapcovi pomohli dobrí ľudia a rodina

Verdikt lekárov znel nasledovne: Nádor je na takom mieste, že na Slovensku ho nedokážu vyoperovať, bez toho aby mal chlapec trvalé poškodenia. Vďaka rodičom a dobrým ľuďom sa však, našťastie, podarilo nájsť kliniku v Nemecku, kde boli chlapcovi schopní nádor vyoperovať. Rodičia však museli klinike zložiť zábezpeku 70 000 eur. Žiaľ, pomoc zo strany poisťovne nenastala. Rodičia si preto požičali peniaze od rodiny, známych a minuli všetky svoje úspory. Teraz sú dlžní blízkym a okrem toho splácajú hypotéku. Malý chlapec bol v čase operácie len dieťaťom, a teda netušil, čo znamená nádor v hlávke. Operácia ale napokon dopadla výborne. Chlapček bol po úspešnej operácií v zahraničí zázračne zdravý.

Rok po tom, čo mu našli nádor v hlavičke, do rodiny pribudlo roztomilé dievčatko. Foto: Archív Peter Ščípa

Kolotoč so zdravotnými problémami sa opakuje

Radosť trvala len pol roka. Nathanaelovi opäť našli tri nádory. Tentokrát na mieche. Zdá sa, akoby sa odohrával ten istý scenár. Špičkoví slovenskí odborníci nie sú chlapcovi schopní pomôcť, keďže hrozí trvalé poškodenie dieťaťa. Rodičia sa tak znova obrátili na nemocnicu v Nemecku. Odpoveď znela rovnako ako v prvom prípade. Dokážu to, ale na to, aby získali termín operácie, musia rodičia zložiť klinike zábezpeku vo výške 70 000 eur. Problém je, že platba musí prebehnúť do 15. decembra, aby získali najbližší januárový termín. Čas hrá proti nim. Chlapček trpí dennodennými bolesťami boku a chrbátika, pretože nádory mu tlačia na miechu.

Statočný bojovník potrebuje pomoc dobrých ľudí. Foto: Archív Peter Ščípa

Prispieť môže každý z nás

Paradoxom v celom príbehu je aj to, že mamina malého chlapca je členom občianskeho združenia, v ktorom sa sama venuje starostlivosti o malé deti. Pomáha iným deťom, no, žiaľ, tomu svojmu nateraz pomôcť sama nedokáže.

Nathanael nestráca nádej aj napriek neľahkým zdravotným komplikáciám: „Bojujem, verím, a to kvôli mojim rodičom, kvôli bratovi a kvôli mojej sestričke, ešte ju chcem veľa naučiť. Doma sa spolu modlíme k Bohu, aby som bol uzdravený,“ hovorí statočný chlapček o svojom boji so zdravotnými problémami. Napriek tomu však trpí a pomôže len operácia, ktorú si ale rodina nemôže dovoliť: „Stále sa pýtam rodičov, kedy to už bude fajn, lebo bok a chrbátik ma stále bolia,“ hovorí chlapček.

Ak chcete Nathanaelovi pomôcť, bude vám aj spolu s rodičmi veľmi vďačný. Môžete mu venovať 2 % z dane (Hrivko o.z.), alebo pomôcť finančným príspevkom zaslaným na číslo účtu. Všetky finančné prostriedky budú použité na náklady spojené s chlapcovou liečbou.

Pomoc malému bojovníkovi Nathanaelovi z Prievidze IBAN: SK62 1100 0000 0029 3437 5294

SWIFT: TATRSKBX

Pomôžte spolu s nami malému bojovníkovi Nathanaelovi Ščípovi. Do 15. 12. potrebuje vyzbierať 70-tisíc eur. Pomôže každá snaha, každé zdieľanie a každý, aj keď len malý, príspevok.