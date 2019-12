TASR

Tomáš Klus si opäť získal Bratislavu, svedčí mu to aj so symfonikmi

Piesne, ktoré v novej zvukovej podobe ponúkol, vyšli pod rovnakým názvom prvý novembrový deň aj na CD albume.

Na archívnej snímke český pesničkár Tomáš Klus. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 2. decembra (TASR) – Tomáš Klus sa po skoro ôsmich mesiacoch vrátil do Bratislavy. Kým 7. apríla si v Hant aréne vystačil s Cílovou skupinou a piesňami z albumu Spolu, prvý decembrový večer sa predstavil aj s Janáčkovou filharmóniou Ostrava pod dirigentskou taktovkou Jana Kučeru. Klusymfonie je názov nového projektu tohto známeho a na Slovensku veľmi populárneho českého speváka a skladateľa. Ten ponúka osemnásť piesní z jeho repertoáru, do symfonickej podoby ich prearanžoval člen kapely, skladateľ a basgitarista Jan Lstibůrek. Piesne, ktoré v novej zvukovej podobe ponúkol, vyšli pod rovnakým názvom prvý novembrový deň aj na CD albume.

Dve hodiny pohodového hudobného večera v Axa aréne Národného tenisového centra začal skladbou Markétce z albumu Hlavní uzávěr splínu, vydaného v októbri 2009, po nej nasledovala Vločka z platne Proměnamě, vydanej v marci 2014, treťou bola Trigorin z albumu Racek (vyšiel v septembri 2011), štvrtou Tichá voda z ostatnej platne Spolu (vyšla v septembri 2018). Ďalšími v playliste boli Noe, Poprvé, Navěky, Podivín, JdeVoZem, Procit, Zmrzlým, Mořeplavci, Anat, Tamaře, Napojen, Tuponi, Přeju Ti a Jsem.

Zaplnené hľadisko arény, v ktorom jednoznačne prevládali slečny a dámy, viaceré z nich do Tomáša aj zamilované, reagovalo už od prvej skladby. Tlieskalo, spievalo či svietilo mobilmi pri skladbe Napojen. Decentný ráz večera prezentovala nielen filharmónia, ale aj celá Cílová skupina, gitarista Jiří Kučerovský, bubeník Petr Škoda a Jan Lstibůrek. Chlapci odetí do smokingov s motýlikom a lakovkami ponúkli nie každodenný pohľad na ich symfonický imidž, v ktorom ich fanúšikovia doteraz nepoznali. Špeciálne Tomáš, ktorý vystupuje na koncertoch zásadne bosý. Napriek tomu si neodpustil svoj výlet zo scény, keď zoskočil medzi divákov, aby si zaimprovizoval s vymysleným textom. Viaceré fanúšičky využili túto mimoriadnu príležitosť na úlovok v podobe selfie snímku s interpretom. Po záverečnej piesni Jsem nadelili diváci Tomášovi mohutné standing ovation a vyslúžili si prídavok. Ale pred ním sa Tomáš stihol vyzuť z lakoviek aj ponožiek. Boli nakoniec dva, v podobe piesní Koudelce (Mantra) z albumu Spolu a známej Nina z albumu Racek. Po každej z nich opäť standing ovation.

"Výber piesní nebude úplne atraktívny pre poslucháča, ktorý nepozná bližšie moju tvorbu. Povedal som si, že nechcem do tohto projektu zaradiť najznámejšie piesne. Naopak, vyberal som skladby, ktoré sú nositeľmi nejakých tém a budú zastúpené všetky moje albumy, tak je tam napríklad Zmrzlým alebo Anat," uviedol po koncerte pre TASR Tomáš Klus.

S nápadom na tento projekt prišli práve zástupcovia Janáčkovej filharmónie. "Tie aranže sú krásne, ale zložité. Ja som sa najprv zdráhal, hovoril som si, čo ja, veď ja mám pesničky o troch akordoch, oni sa budú smiať. Ale keď Honza Lstibůrek povedal, že k tomu urobí aranže, tak som si povedal, že to je tá pravá výzva, tú chcem prijať," doplnil spevák.

K trojnásobnému standing ovation dodal: "Mne sa pritom vždy scvrkne dušička, chcel by som, aby to pocítil každý, kto si to zaslúži. A tu je tých ľudí veľa," dodal.

Prvú decembrovú nedeľu zverejnil Tomáš Klus nový singel a zároveň aj videoklip so skladbou My, ktorú nahral s manželkou Tamarou. "Myslím, že vyšiel v pravý čas. Začínajú sviatky, sú to aj sviatky lásky aj odpúšťania a presne toho sa týka aj táto pieseň. Potrebujeme odpúšťať sebe aj druhým."