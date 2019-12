TASR

Nemocnica Zvolen spustila online objednávanie, zatiaľ v troch ambulanciách

Služba je dostupná zdarma na webovej adrese objednatvysetrenie.sk. Portál prevádzkuje Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zvolen 1. decembra (TASR) - Nemocnica Zvolen spustila online objednávanie pre pacientov. Projekt zatiaľ funguje v troch ambulanciách. Služba je dostupná zdarma na webovej adrese objednatvysetrenie.sk. Portál prevádzkuje Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).

"Na webe je možné si vybrať deň a čas, kedy má pacient záujem lekára navštíviť. Zatiaľ sme online systém objednávania zaviedli na otorinolaryngologickej, gastroenterologickej a infektologickej ambulancii. Do budúcna budeme zoznam ambulancií, zapojených do online objednávania rozširovať," uviedol riaditeľ nemocnice Ján Belanský. "Je to trend komunikovať aj v rámci zdravotníckych zariadení online a Nemocnica Zvolen vychádza v ústrety požiadavkám svojich pacientov," dodal.

Nemocnica má tiež novú recepciu. Je v nej vytvorený nový priestor pre informátorku a zároveň spojovateľku, ktorá má možnosť návštevníkov nemocnice navigovať osobne, prípadne prepojiť hovory na jednotlivé ambulancie, respektíve oddelenia. Zároveň tam bola presťahovaná aj podateľňa a pokladnica.