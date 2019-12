Klaudia Fiolová

Odkedy žena zachránila život zatúlanému sloníčaťu, nevie sa od nej odtrhnúť

Moyo sa len pár dní po narodení stratil od svojho stáda. Pri bežných podmienkach by neprežil, ale v tom prišla Roxy, ktorá sa ho ujala.

Roxy a Moyo tvoria nerozlučnú dvojicu — Foto: YouTube

ZIMBABWE 2. decembra - Aj maličkosť môže niekedy znamenať pre toho druhého celý svet. To bol aj prípad Roxy Danckwerts, ktorá zachránila život malého sloníka. Moyo sa len pár dní po narodení zatúlal a stratil od svojho stáda. Pri bežných podmienkach by neprežil, ale v tom prišla Roxy, ktorá sa ho ujala. Meno Moyo znamená v preklade „zo srdca", čo v tomto prípade naozaj vystihuje jeho príbeh.

— Foto: Facebook/Thushara Kaluarchchi

Slon prenasleduje svoju adoptívnu matku na každom kroku

Moyo sa sám a stratený brodil a spadol do rieky. Neprežil by, keby nebola v okolí skupina strážcov, ktorí ho vytiahli z vody. Od tohto momentu sa život malého sloníka dramaticky zmenil. Odviezli ho do rezervácie Wild Is Life v Zimbabwe, kde sa jeho adoptívnou matkou stala zakladateľka, Roxy. Už je to 2 roky, čo slona zachránili a odvtedy poriadne narástol. Momentálne váži okolo 70 kilogramov a svoju adoptívnu matku Roxy prenasleduje všade. Nevie sa od nej odtrhnúť. „Pozná môj hlas, moju vôňu a vždy vie, kde sa práve nachádzam,“ prezradila Roxy pre portál Homey Luxury Ako Moyo vždy vie, kde sa nachádza jeho adoptívna mama, je záhadou aj pre samotnú Roxy. Dnes tvoria nerozlučnú dvojicu a Roxin dom je prispôsobený novému členovi rodiny. Aj keď niekedy vie narobiť naozaj neporiadok, sú stále spolu. „Je to výnimočné zviera, ktoré som si naozaj obľúbila. Už by som si nevedela predstaviť môj život bez neho,“ hovorí šťastná matka.