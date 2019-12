TASR

Biatlon-SP: Šprint mužov v Östersunde vyhral J. T. Boe, Slovákom sa nedarilo

J. T. Boe vyhral v uplynulej sezóne všetky glóbusy a rovnako ako ju ukončil, začal aj tú novú.

Na snímke v strede Nór Johannes Thingnes Boe oslavuje na pódiu víťazstvo v úvodnom šprinte novej sezóny Svetového pohára v biatlone vošvédskom Östersunde 1. decembra 2019. Na druhom mieste skončil jeho brat Tarjei Boe (vľavo) a na treťom ruský biatlonista Matvej Jelisejev (vpravo). — Foto: TASR/AP

Östersund 1. decembra (TASR) - Úvodný šprint novej sezóny Svetového pohára v biatlone vyhral suverén uplynulého ročníka Johannes Thingnes Boe. V nedeľu v Östersunde dosiahol čas 24:18,3 minúty, na druhej priečke skončil jeho brat Tarjei Boe s mankom 19 sekúnd. Tretí finišoval Rus Matvej Jelisejev so stratou 19,9 s. Štvorici Slovákov sa príliš nedarilo, najlepšie skončil Šimon Bartko na 76. mieste (+2:46,4 min).

J. T. Boe vyhral v uplynulej sezóne všetky glóbusy a rovnako ako ju ukončil, začal aj tú novú. Vo švédskom Östersunde predviedol opäť parádny bežecký výkon a na strelnici spravil iba jednu chybu, keď netrafil terč na prvej položke. Druhú mal čistú a do cieľa prišiel ako jasný líder. Jeho veľký súper Martin Fourcade z Francúzska zvládol ležku čisto, no na stojke spravil dve chyby a nezmestil sa na stupne víťazov. Jelisejev zastrieľal čisto, no bežecky nemal na bratov Boeovcov a v cieli skončil na treťom mieste.

Zo Slovákov dopadol najlepšie Bartko, ktorý minul tri terče a v cieli mal stratu na víťaza 2:46,4 min. Martin Otčenáš skončil na 80. priečke taktiež s tromi chybami a mankom 2:54,7 min, Tomáš Hasilla spravil ešte o jednu viac a so stratou 3:14,2 min bol 91. Michal Šima uzatvoril prvú stovku s tromi chybami a stratou 3:36,1 min.