Biatlon-SP: Šprint žien v Östersunde vyhrala Wiererová, Ivona Fialková 27.

Paulína Fialková odštartovala osemnásta, prvú chybu urobila na druhom terči v ležke, v stojke obišla rovnako ako Ivona a s tromi chybami dobehla do cieľa so stratou 1:41,0 min na 44. mieste.

Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Fialková na trati pretekov Svetového pohára mix štafety vo švédskom Östersunde 30. novembra 2019. — Foto: TASR/AP

Östersund 1. decembra (TASR) - Talianka Dorothea Wiererová triumfovala v úvodnom šprinte žien Svetového pohára v biatlone a pripísala si na konto ôsmu výhru v individuálnych súťažiach v kariére. Víťazka celkového poradia SP z uplynulej sezóny zvládla trať v Östersunde za 19:48,5 minúty s jednou chybou v stojke. Na druhej priečke skončila Nórka Marte Olsbu Röiselandová s dvomi chybami a mankom necelých deväť sekúnd, tretia finišovala "čistá" Markéta Davidová z Česka (+11,9 s). Z kvarteta Sloveniek skončila najlepšie Ivona Fialková na 27. mieste.

Wiererová vyštartovala na 7,5 km dlhú trať ako ôsma v poradí, úvodnú ležku zvládla bezchybne, na stojke síce minula jeden terč a musela ísť na trestný okruh, no vďaka výbornému behu aj tak prišla do cieľa s najlepším časom. Ešte lepšie na tom bola bežecky Nórka Röiselandová, na druhej položke však minula dva terče a finišovala s mankom 8,6 s na priebežnú líderku. Na tretiu priečku odsunula bezchybnú Nemku Franzisku Preussovú, ktorá štartovala s číslom 16 tesne pred ňou. Pódiové poradie dlho nikto nedokázal ohroziť, podarilo sa to až Davidovej so štartovým číslom 47. Tá odstrieľala obe položky bez chyby, z druhej vyrazila na záverečný úsek s mankom 3,7 s na Wiererovú, no nabrala ďalších osem sekúnd a tak sa zaradila až za Röiselandovú.

Zo Sloveniek išla na trať ako prvá Ivona Fialková s číslom 12. Ležku zvládla bez chyby a mala manko 21,6 s na líderku. Po stojke však musela zamieriť na dve trestné kolá, keď nevybielila druhý a piaty terč a do cieľa prišla s mankom 1:12,9 min na Wiererovú. Jej sestra Paulína odštartovala osemnásta, prvú chybu urobila na druhom terči v ležke, v stojke obišla rovnako ako Ivona a s tromi chybami dobehla do cieľa so stratou 1:41,0 min na 44. mieste. Terézia Poliaková minula tri terče na prvej položke, na druhej ďalšie dva a finišovala so stratou vyše 4:24,3 minúty. V celkovom poradí jej patrila až stá priečka. Ako posledná zo Sloveniek vyštartovala Veronika Machyniaková s číslom 86, pre ktorú to bol debut vo Svetovom pohári. Na oboch položkách minula jeden terč a v cieli ju klasifikovali na 90. mieste s mankom 3:37,5 min.