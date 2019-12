TASR

Dnes o 11:31 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Bratislava zriadi potravinovú banku: Nepredané potraviny z obchodov poslúžia chudobným

Potraviny môžu poslúžiť zariadeniam pre seniorov, organizáciám pracujúcimi s ľuďmi bez domova či s rodinami v zlej sociálnej situácii.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 1. decembra (TASR) – Bratislava v partnerstve so združením Free Food pripravujú vznik prvej mestskej potravinovej banky. Vďaka nej by väčšina nepredaných potravín nemusela putovať do koša, ale k ľuďom, ktorí ich potrebujú. Mesto chce vybudovať systém spolupráce s reťazcami, ktoré potraviny darujú, uskladniť ich v mestskom sklade a následne ich dopraviť do organizácií, ktoré pomáhajú seniorom, ľuďom bez domova či sociálne odkázaným. Pre TASR to potvrdil splnomocnenec bratislavského primátora pre ľudí bez domova a sociálne bývanie Sergej Kára.

Bratislava podľa jeho slov nemá sklad potravín, v ktorom by sa združovali všetky prebytky obchodných reťazcov a distribuovali sa tam, kde sú potrebné. "Myslím si, že sme posledné hlavné mesto v rámci V4, ktoré takúto potravinovú banku nemá. Podľa skúsenosti z Brna pritom ročne môžeme takýmto spôsobom zachrániť viac ako 200 ton potravín," povedal pre TASR Kára.

Súčasné riešenia v Bratislave považuje zatiaľ len ako čiastkové. Niektoré organizácie, ktoré pomáhajú sociálne odkázaným ľuďom, spolupracujú s obchodnými reťazcami, ale funguje to podľa neho na takzvane "dobré slovo". "V partnerstve so združením Free Food, ktoré sa dlhodobo venuje manažmentu prebytkových potravín, sme spustili spoluprácu na vzniku mestskej potravinovej banky. Tá má na základe intenzívnej spolupráce s reťazcami preberať tovar, ktorý sa dennodenne uvoľňuje, uskladňovať ho vo vyčlenenom mestskom sklade a následne ho distribuovať organizáciám, ktoré pracujú s ľuďmi, pre ktorých je takáto potravinová pomoc dôležitá," vysvetlil Kára.

Potraviny môžu poslúžiť zariadeniam pre seniorov, organizáciám pracujúcimi s ľuďmi bez domova či s rodinami v zlej sociálnej situácii. Taktiež je tu možnosť spolupráce s mestskými časťami. "Chceli by sme spustiť prevádzku potravinovej banky počas budúceho roka. Odhadujeme to koncom leta či začiatkom jesene. Máme už identifikované aj mestské skladové priestory. Budú však musieť prejsť čiastočnou rekonštrukciou, aby sme tam mohli potraviny uskladniť," priblížil splnomocnenec. Náklady odhaduje cez 200.000 eur.

V mestskom rozpočte na budúci rok už majú naplánované isté finančné prostriedky. O rozpočte bude ešte rokovať mestské zastupiteľstvo. Uchádzať sa plánujú aj o prostriedky z Európskej únie. Free Food by chcelo poskytnúť do projektu aj vozidlo, ktoré by malo slúžiť na prevoz potravín. "Zvažujeme alternatívu modelu fungovania členského poplatku pre organizácie, ktoré chcú byť prijímateľom potravinovej pomoci. Mal by byť za symbolickú cenu a pokrývať aspoň časť nákladov," podotkol Kára. Spolupráca a pomoc pri vzniku potravinovej banky sa podľa neho črtá aj zo strany reťazcov.