NHL: Dvojgólový Tatar zariadil bod, Černák sa vrátil do zostavy Tampy Bay

Canadiens na domácom ľade podľahli Philadelphii 3:4 po predĺžení a pripísali si už siedmu prehru v sérii.

Archívne foto - Slovenský hokejový reprezentant v drese Montrealu Canadiens Tomáš Tatar (vľavo). — Foto: TASR/AP

New York 1. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa v zámorskej NHL blysol dvoma gólmi, pre Montreal ale znamenali iba bod. Canadiens na domácom ľade podľahli Philadelphii 3:4 po predĺžení a pripísali si už siedmu prehru v sérii. Tatar bodoval v treťom dueli za sebou a v prebiehajúcej sezóne má na konte už deväť gólov a 24 bodov.

O triumfe Philadelphie rozhodol ruský obranca Ivan Provorov v 31. sekunde predĺženia. Tatar v druhej tretine dostal Montreal do vedenia 2:1, keď do siete dorazil strelu obrancu Sheu Webera. V 44. minúte potom vyrovnal na 3:3 v presilovej hre. Celkovo odohral 15:01 min, do štatistík si pripísal aj mínusový bod, štyri strely a dve trestné minúty.

"Myslím, že sme počas 60 minút ukázali charakter. Boli sme spokojní s tým ako sme hrali, o to viac bolí, že to v predĺžení nevyšlo. V zápase sme predviedli veľa dobrých vecí, na ktorých môžeme do budúcnosti stavať. Pomáhali sme obrancom, dobre sme vypĺňali voľný priestor, netrávili sme veľa času v obrannom pásme a mali sme dobré brejky. Bolo tam veľa pozitív, ale z výsledku sme teraz sklamaní. V závere sme sa snažili ustrážiť si aspoň bod a verili sme, že v predĺžení rozhodneme, pretože máme rýchlych útočníkov. Puk, žiaľ, skončil v našej sieti," povedal Tatar zámorským médiám v pozápasovom rozhovore. Canadiens dokončili zápas len s piatimi obrancami, v druhej tretine sa zranil Victor Mete. Canadiens vyhrali naposledy 15. novembra, z uplynulých siedmich duelov vyťažili len tri body.

Washington v zostave s Richardom Pánikom uspel na ľade Detroitu 5:2, pod čo sa hetrikom a asistenciou podpísal Alexander Ovečkin. Dva góly z toho dosiahol pri záverečnej hre domácich bez brankára a dostal sa na métu 20 presných zásahov v sezóne. "Hetrik je hetrik. Nezáleží ako ho dosiahnete," povedal Ovečkin pre nhl.com. Ruský útočník dosiahol 24. hetrik v profilige, čím sa dostal na 10. miesto histórie pred Jariho Kurriho. Zároveň sa stal piatym hráčom histórie, ktorý v každej zo svojich prvých 15 sezón v NHL strelil aspoň 20 gólov. Pred ním to dosiahli Marcel Dionne, Mike Gartner, Jaromír Jágr a Mats Sundin. Detroit si pripísal deviatu prehru v sérii a je na chvoste tabuľky súťaže. Pánik odohral 10:32 min a mal tri strelecké pokusy. Capitals vyhrali tretíkrát za sebou a so 43 bodmi sú na čele celej NHL o dva body pred Bostonom Bruins.

Slovenský obranca Erik Černák sa po dvojzápasovom dištanci vrátil do zostavy Tampy Bay, ktorá prehrala doma s Carolinou 2:3. Černák si odpykal trest za zákrok na obrancu Buffala Rasmusa Dahlina. Proti Caroline odohral 14:03 min, mal dve strely. Tampa prehrala tretíkrát za sebou. V bránke Hurricanes zažiaril James Reimer. Chytil 36 pokusov domácich a v prvej tretine sa blysol nádherným zákrokom nohou, keď "ukradol" gól Yannimu Gourdemu. "Bola to šťastná náhoda. Len som vykopol nohu do vzduchu a puk ma trafil," povedal Reimer. Carolina si vybudovala trojgólový náskok už po prvej tretine, "blesky" v poslednej dvadsaťminútovke znížili na 2:3, ale zo záverečného tlaku už vyrovnanie nevyťažili. "Som rád, že sme boli odmenení za výbornú prvú tretinu. Mali sme veľa zblokovaných striel, bol to obetavý výkon. Hlavný rozdiel spravil brankár, ale každý prispel svojou mierou," povedal tréner Caroliny Rod Brind"Amour. Tampa prehrala tri zápasy v rade prvýkrát od marca 2018. "Je mnoho detailov, ktoré môžeme vylepšiť. Je to frustrujúce, ale sú veci, ktoré sa dajú napraviť. Musíme ďalej tvrdo bojovať," povedal útočník Lightning Gourde.

Florida začala deväťzápasovú sériu na domácom ľade víťazstvom nad Nashvillom 3:0. Hrdinom duelu bol brankár Chris Driedger, ktorý chytil 27 striel a vo svojom prvom štarte v NHL zaznamenal shutout. Dvadsaťpäťročný Kanaďan nastúpil predtým 28. októbra 2016 za Ottawu Senators. Bol to jeho štvrtý zápas v profilige, no prvý, v ktorom sa predstavil od začiatku. Panthers ho povolali z farmy vo Springfielde ako najlepšieho brankára AHL s úspešnosťou zásahov 93,8 percenta. "Ani neviem, čo mám povedať. Po dlhom čase som späť. Včera mi povedali, že nastúpim. Bol som nervózny, ale opadlo to zo mňa po prvom buly. Naši obrancovia boli výborní, zjednodušili mi život. Bol to skvelý zážitok," povedal pre nhl.com Driedger, ktorý sa stal 37. brankárom s čistým kontom v prvom štarte v NHL. Svoje premiérové dva góly v drese Floridy strelil obranca Anton Stralman.

Hokejsti New Yorku Rangers bodovali v piatom zápase za sebou, keď v derby zdolali New Jersey 4:0. Prvý shutout v sezóne a tretí v kariére zaznamenal Alexandar Georgijev, keď zlikvidoval 33 striel trápiacich sa Devils. "Jazdci" strelili dva góly v oslabení, postarali sa o ne Mika Zibanejad a Jesper Fast, v presilovke sa presadil Adam Fox.

Elias Lindholm pomohol dvomi gólmi k víťazstvu Calgary nad Ottawou 3:1. Český brankár David Rittich chytil 26 striel a Flames bodovali vo štvrtom zápase za sebou. Dočasný tréner "plameňov" Geoff Ward zaznamenal víťazstvo vo svojom prvom zápase na lavičke Flames po tom, ako v piatok rezignoval Bill Peters, ktorý čelí obvineniam z rasizmu.

O víťazstve Toronta nad Buffalom 2:1 rozhodol v predĺžení svojim desiatym gólom v sezóne kapitán John Tavares, ktorý si predtým pripísal 400. asistenciu v kariére. Tréner Maple Leafs Sheldon Keefe tak absolvoval úspešnú domácu premiéru. Po tom, ako vymenil Mike Babcocka, vyhralo Toronto tri zo štyroch duelov. Maple Leafs pred zápasom poslali na farmu slovenského obrancu Martina Marinčina, ktorý v noci na nedeľu aj nastúpil v drese Toronta Marlies v AHL.

Sériu troch prehier zastavili hráči New Yorku Islanders, keď zdolali doma Columbus 2:0. O víťazstvo sa zaslúžili dvaja brankári "ostrovanov". Od začiatku nastúpil Thomas Greiss, ktorý chytil deväť striel, ale v 15. minúte prvej tretiny ho vystriedal Semjon Varlamov. Ruský brankár nepustil za chrbát ani jednu zo 17 striel. "Greiss asi bude chorý. Prišiel na striedačku a povedal, že nie je schopný pokračovať. Varlamov odviedol skvelú prácu, hoci to nemal jednoduché," povedal tréner Islanders Barry Trotz. O góly víťazov sa postarali Anders Lee a Mathew Barzal. Columbus prišiel o obrancu Zacha Werenskiho, ktorý sa zranil po kolízii s Leem.

Obhajcovia Stanley Cupu St. Louis zdolali Pittsburgh 5:2 a zaznamenali tretie víťazstvo za sebou. Premiérovo sa v drese Blues zapísali medzi strelcov Justin Faulk a Nathan Walker. "Žraloci" zo San Jose otočili duel s Arizonou z 0:2 na 4:2 a zaznamenali jedenáste víťazstvo z uplynulých trinástich vystúpení. Dva góly Sharks strelil Logan Couture. V kanadskom derby vyhral Vancouver v Edmontone 5:2. Tanner Pearson (2+2) si štyrmi bodmi vytvoril kariérne maximum. Pri oboch góloch Oilers bol Connor McDavid (1+1) a so 49 bodmi sa dostal na čelo kanadského bodovania pred spoluhráča z útoku Leona Draisaitla.

Impozantný návrat po viac ako mesačnej pauze absolvoval útočník Colorada Mikko Rantanen, ktorý sa na víťazstve Avalanche nad Chicagom 7:3 podieľal štyrmi bodmi (1+3). Fínsky útočník vynechal 16 zápasov pre zranenie členka, ktoré utrpel 21. októbra v zápase proti St. Louis. Rantanenovi na štyri body stačili dve tretiny, tréner Jared Bednar ho za jasného stavu šetril. "Je v poriadku. Mal dlhú pauzu po nepríjemnom zranení, takže za stavu 7:2 sme nevideli príčinu aby pokračoval," uviedol Bednar. Dva góly a dve asistencie zaznamenal Joonas Donskoi, Nathan MacKinnon mal bilanciu 1+2 a dva góly strelil Nazem Kadri. Jeden z gólov Chicaga strelil Patrick Kane a natiahol svoju bodovú sériu na 15 zápasov.

Los Angeles Kings zdolali Winnipeg 2:1 a ukončili Jets trojzápasovú víťaznú sériu. Skóre duelu otvoril obranca Joakim Ryan, ktorý čakal na gól 65 zápasov. V NHL sa medzi strelcov zapísal prvýkrát 25. februára 2018, keď ešte hral za San Jose. "Králi" vyhrali v novembri sedem z deviatich domácich zápasov, čo je klubový rekord. Winnipeg mal v posledných sekundách veľkú šancu na vyrovnanie, ale Mark Scheifele zblízka neprekonal Jacka Campbella, ktorý si pripísal 33 zákrokov.

NHL - sumáre:

NEW JERSEY DEVILS - NEW YORK RANGERS 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Góly: 13. Fox (Kakko, Trouba), 43. Zibanejad (Lemieux), 46. Fast (Zibanejad, Trouba), 58. Skjei. Brankári: Blackwood - Georgijev, strely na bránku. 33:23, 16.514 divákov.

MONTREAL CANADIENS - PHILADELPHIA FLYERS 3:4 pp (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)

Góly: 1. Armia (Mete), 29. TATAR (Weber, Danault), 44. TATAR (Suzuki, Petry) - 28. Lindblom (Braun, Voráček), 29. Hayes (Farabee), 42. Konecny (Giroux, Raffl), 61. Provorov (Couturier). Brankári: Kinkaid - Elliott, strely na bránku: 42:29, 21.213 divákov.

CALGARY FLAMES - OTTAWA SENATORS 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Góly: 19. Dubé, 56. Lindholm (Monahan, Stone), 59. Lindholm (Gaudreau, Tkachuk) - 55. Pageau (Chabot). Brankári: Rittich - Högberg, strely na bránku: 27:27, 18.919 divákov.

DETROIT RED WINGS - WASHINGTON CAPITALS 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Góly: 12. Fabbri (Larkin, Zadina), 55. Glendening (Bertuzzi, Green) - 23. Oshie (Vrána, Kuznecov), 30. Ovečkin (Carlson, Kuznecov), 55. Wilson (Ovečkin, Kuznecov), 59. Ovečkin (Oshie, Gudas), 60. Ovečkin. Brankári: Bernier - Samsonov, strely na bránku: 27:34, 19.190 divákov.

FLORIDA PANTHERS - NASHVILLE PREDATORS 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Góly: 22. Stralman (Sceviour, Acciari), 49. Stralman (Trocheck), 52. Barkov (Dadonov, Yandle). Brankári: Driedger - Saros, strely na bránku: 27:27, 14.285 divákov.

NEW YORK ISLANDERS - COLUMBUS BLUE JACKETS 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Góly: 2. Lee (Bailey, Barzal), 37. Barzal (Pelech). Brankári: Greiss (15. Varlamov) - Merzlikins, strely na bránku: 27:39, 13.433 divákov.

TAMPA BAY LIGHTNING - CAROLINA HURRICANES 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)

Góly: 44. Point (Kučerov, Hedman), 49. Johnson (Cirelli, Sergačov) - 5. Aho (Svečnikov, Hamilton), 8. Martinook (Bishop, Slavin), 20. Slavin (Aho, Hamilton). Brankári: McElhinney - Reimer, strely na bránku: 38:24, 19.092 divákov.

TORONTO MAPLE LEAFS - BUFFALO SABRES 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Góly: 26. Nylander (Matthews, Tavares), 62. Tavares (Kapanen, Johnsson) - 47. Ristolainen (Montour, Eichel). Brankári: Andersen - Hutton, strely na bránku: 43:30, 19.250 divákov.

ARIZONA COYOTES - SAN JOSE SHARKS 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Góly: 2. Schmaltz (Dvorak, Garland), 3. Stepan (Keller) - 12. Couture (E. Karlsson, Kane), 23. Gambrell (M. Karlsson), 29. Meier (Vlasic, Hertl), 60. Couture (Hertl, Goodrow). Brankári: Raanta - Jones, strely na bránku: 23:30, 15.485 divákov.

ST. LOUIS BLUES - PITTSBURGH PENGUINS 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Góly: 8. Faulk (O"Reilly, Sanford), 35. Walker (Schwartz, Bouwmeester), 43. Barbašev (Thomas), 48. MacEachern (de La Rose), 58. Schwartz (Perron, O"Reilly) - 27. Lafferty (Blandisi, Ruhwedel), 54. Letang (Simon, Malkin). Brankári: Binnington - Murray, strely na bránku: 27:31, 18.096 divákov.

COLORADO AVALANCHE - CHICAGO BLACKHAWKS 7:3 (3:1, 4:1, 0:1)

Góly: 8. Kadri (Rantanen, MacKinnon), 10. Kadri (Nieto, Girard), 12. MacKinnon (Rantanen, Donskoi), 23. Donskoi (Graves, Cole), 26. Rantanen (Girard, Donskoi), 29. Donskoi (MacKinnon, Rantanen), 31. Jost (Tynan) - 2. Saad (Smith), 32. Kubalík (Kämpf, Määttä), 55. Kane (Gustafsson, Toews). Brankári: Grubauer - Lehner (26. Crawford), strely na bránku: 29:29, 18.015 divákov.

EDMONTON OILERS - VANCOUVER CANUCKS 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Góly: 15. McDavid (Bear, Gagner), 26. Kassian (McDavid) - 4. Graovac (Pearson, Gaudette), 14. Pearson (Miller), 34. Pearson (Horvat, Hughes), 39. Eriksson (Horvat, Pearson), 42. Leivo (Horvat, Virtanen). Brankári: Smith - Markström, strely na bránku: 30:38, 18.035 divákov.

LOS ANGELES KINGS - WINNIPEG JETS 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Góly: 8. Ryan (Brown), 13. Prochorkin (Lewis, LaDue) - 45. Roslovic (Poolman, Ehlers). Brankári: Campbell - Brossoit, strely na bránku: 34:34, 17.249 divákov.

Slováci v akcii:

Tomáš Tatar (Montreal) 15:01 2 0 2 -1 4 2

Richard Pánik (Washington) 10:32 0 0 0 0 3 0

Erik Černák (Tampa Bay) 14:03 0 0 0 0 2 0

/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

UPOZORNENIE: Správa je rozšírená o sumáre a Slovákov v akcii