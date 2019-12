TASR

Včera o 22:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Lyžovanie-SP: Vlhová skončila v obrovskom slalome šiesta: „Som nahnevaná“

Dvadsaťtriročná Bassinová dosiahla premiérové prvenstvo v kariére.

Archívne foto - Petra Vlhová. — Foto: TASR/Dušan Hein

Killington 30. novembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila šiestu priečku v sobotnom obrovskom slalome Svetového pohára. V Killingtone nevyužila priebežnú druhú pozíciu po prvom kole, keď v súčte zaostala za víťaznou Taliankou Martou Bassinovou o 65 stotín sekundy. Druhá skončila ďalšia Talianka Federica Brignoneová (+0,26 s), tretia bola domáca Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,29).

Dvadsaťtriročná Bassinová dosiahla premiérové prvenstvo v kariére. "Som nesmierne šťastná, užívam si to, až nemám slov. Konečne sa mi vydarili dve jazdy, na štarte som sa cítila v pohode. Nepripúšťala som si tlak, išla som podľa mojich predstáv a vyšlo to," povedala víťazka vo vysielaní Eurosportu.

V americkom stredisku panovali snehovo výborné podmienky, ale situáciu komplikoval vietor. Organizátori museli posunúť štart nižšie a skrátiť trať prvého kola o sedem bránok, takže lyžiarky prišli o vrchnú strminu a museli sa rozbiehať v rovinatejšej pasáži. V nej nešla úplne čistú jazdu Shiffrinová, ktorá dokázala zrýchliť v spodnej časti, ale nestanovila najlepšie parametre prvého kola. Recept na úvodnú pasáž ukázala Francúzka Tessa Worleyová, vďaka agresívnejšiemu prejavu sa dostala o šesť stotín pred Shiffrinovú. Na čelo sa však zaradila Bassinová časom 49,05 s.

Vlhová sa vydala na trať so štartovým číslom 7, spočiatku išla opatrnejšie, s pribúdajúcimi metrami však naberala svoju typickú agresivitu, ktorou "zakryla" aj chybičku na jednej z terénnych vĺn a v cieli prekonala všetky súperky s výnimkou Bassinovej. "Prekvapilo ma to, ale Marta je veľmi rýchla. Dobrý pocit som mala od polovice trate, vrch som nešla dobre, cítila som, že som nechytila rytmus. Pre mňa je veľmi ťažké, keď štartujeme do roviny. Trošku som sa tam hľadala, strmú časť som išla dobre. Rozstupy sú veľmi malé, takže všetko je otvorené a bude to boj. Trať je veľmi krátka, je to taký šprint, takže zvíťaziť môže hocikto," povedala v cieli prvého kola Vlhová pre RTVS. Poradie v prvej trojke zamiešala ešte Švajčiarka Michelle Gisinová, ktorá so šestnástkou zaostala za Vlhovou len o šesť stotín. O prvenstvo tentoraz nebojovala víťazka úvodného "obráku" z rakúskeho Söldenu, Novozélanďanka Alice Robinsonová pre pád nedokončila prvé kolo.

Zo siedmeho miesta výrazne zaútočila obhajkyňa vlaňajšieho triumfu Brignoneová, ktorá zajazdila najlepší čas druhého kola. Shiffrinová sa doň pustila silovejším spôsobom na úkor svojich typických čistých oblúkov, opäť sa však nevyhla chybičkám najmä vo vrchnej pasáži a zaradila sa tesne za Brignoneovú. Gisinová naopak stratila náskok v závere a neprekonala Talianku ani Američanku. Vlhová obsadila v októbrovej ouvertúre štrnástu priečku, v tejto súťaži sa premiérovo v novej sezóne umiestnila v prvej desiatke, ale v namiesto boja o pódium si pohoršila o štyri pozície. Chýbala jej dravosť, už v úvode trate prišla o náskok, ktorý mala k dobru na Brignoneovú. Napokon si pripísala trinásty čas druhého kola. "Som nahnevaná ešte z Levi, aj z toho, čo sa stalo dnes. Mám dojem, že v tomto ročníku mi idú prvé kolá, ale nejdú mi druhé. Musím len pokračovať a zajtra ísť naplno," povedala pre RTVS slovenská reprezentantka, na ktorú v nedeľu čaká slalom (15.45/19.00 SEČ). Brignoneovú odsunula z vedúcej priečky až krajanka Bassinová, ktorá sa vyrovnala s úlohou líderky a postrážila si premiérový úspech.

Na čele celkového poradia SP figuruje Shiffrinová so ziskom 240 bodov, vedie aj poradie disciplíny (140 b.). Vlhová má na konte 58 bodov, v bojoch o veľký glóbus jej patrí desiate a v hodnotení obrovského slalomu ôsme miesto.

Výsledky obrovského slalomu SP v Killingtone:

1. Marta Bassinová 1:38,19 min, 2. Federica Brignoneová (obe Tal.) +0,26 s, 3. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,29, 4. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,31, 5. Tessa Worleyová (Fr.) +0,50, 6. Petra VLHOVÁ (SR) +0,65, 7. Viktoria Rebensburgová (Nem.) +0,98, 8. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,12, 9. Mina Fürst Holtmannová (Nór.) +1,29, 10. Meta Hrovatová (Slov.) +1,34

Celkové poradie SP (po 3 súťažiach):

1. Shiffrinová 240 bodov, 2. Holdenerová 128, 3. Brignoneová 125, 4. Bassinová 122, 5. Gisinová 119, 6. Worleyová 105, ... 10. VLHOVÁ 58

Poradie obrovského slalomu (2):

1. Shiffrinová 140, 2. Brignoneová 125, 3. Bassinová 122, 4. Worleyová 105, 5. Robinsonová 100, 6. Holtmannová a Gisinová po 79, 8. VLHOVÁ 58

UPOZORNENIE: Správa je rozšírená v piatom odseku.