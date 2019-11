Žena sa opýtala ostatných, ako sa vyrovnávajú s tým, že nie sú pekné. Muž jej napísal perfektnú odpoveď

BRATISLAVA 30. novembra - Sociálna sieť Reddit je plná tipov, návodov, smiešnych obrázkov aj odpovedí na rôzne typy otázok. Odpoveď neznámeho muža o ženskej kráse rozcítila mnohých užívateľov.

Istá žena sa na Reddite ostatných užívateliek opýtala, ako sa vedia zmieriť s tým, ak nie sú pekné. Zdôverila sa, že aj keď sa nalíči a pekne oblečie, nikdy sa necíti dostatočne atraktívne. Uvedomuje si, že dôležité je vnútro človeka, ale nevie si pomôcť a je nešťastná, že nikdy nebude krásna. Celý text príspevku uvádzame nižšie.

„Nie som pekná, a ani nikdy nebudem. Môžem mať mejkap, urobiť si vlasy, obliecť si krásne oblečenie a obuť vysoké podpätky, ale nikdy nebudem patriť medzi najkrajšie. Viem, že by som sa pre to nemala trápiť, ale trápim sa. Žiarlim na ostatné dievčatá, že sa narodili pekné. Ako sa zmierujete s tým, že pre mužov nie ste atraktívne? Ako ste sa naučili mať sa rady? Vždy som sa nenávidela, že nie som pekná. Myslím si ale, že som dobrý človek, tak prečo by ostatných mal zaujímať môj zovňajšok? Môj výzor obviňujem zo všetkého - nepáčila som sa jej, lebo som škaredá, nepozvali ma, lebo som škaredá, okoloidúci sa smial, lebo videl, že som škaredá, a tak ďalej, a tak ďalej.“

Na príspevok zronenej užívateľky reagoval bývalý vojak, ktorého poznačili boje v Iraku. V odpovedi ponúkol na celú vec mužský pohľad. Podľa neho muži vnímajú ženy inak, ako sa vnímajú ony samotné. Keď je muž zaľúbený, podľa tohto užívateľa vidí svoju partnerku vždy krásnu, bez ohľadu na to, či sa tak cíti aj ona. Celú odpoveď, ktorá rozcítila užívateľky Redditu, nájdete nižšie.

„Nechcem znevažovať, ako sa cítiš, ale ponúkam môj pohľad, možno ti pomôže. Ver mi, viem, aké to je, keď človek svoje telo nenávidí. Bojoval som v Iraku a doteraz mám škaredé jazvy. Ani fyzicky už na tom nikdy nebudem tak, ako som býval.“

Doprial by som ti ten pocit, keď sa muž postupne zamiluje do ženy. Je to proces cudzí, zvláštny, asi by si to musela zažiť, aby si pochopila. Ale je to reálne, rovnako ako smrť alebo dane...

„Niekedy muž stretne ženu a nemyslí si o nej nič. Možno je to kolegyňa, spolužiačka alebo kamošova známa. Muž ju zaradí do kategórie "žena, známa, pocity neutrálne". A potom ju spozná. Ak si sadnú osobnostne, v mužovej mysli sa stane niečo fascinujúce. Začne si všímať jej vzhľad. Tie pekné veci na ňom. Začne sa to nenápadne, najskôr si uvedomí, že sa mu páči tvar jej nosa alebo ušné lalôčiky.“

Nie sú to veci, ktoré by sa dali presne opísať... Ale keď sa na ňu pozrie, je mu príjemne. Chce jej viac.

„Potom si muž začne všímať spôsob jej vyjadrovania - môže to byť úprimný smiech alebo zamračené obočie, keď má starosti. A rozbúši sa mu pri tom srdce. Potom sú kamarátmi, lepšie sa spoznávajú.

A potom ho objíme na rozlúčku, a on tom stále premýšľa. V hlave si to prehráva znova a znova - jej vôňu, jej ruky okolo jeho chrbta... Krátko nato si to muž uvedomí, že vždy, keď sa na ňu pozrie, cíti sa dobre.“

Páčia sa mu jej krivky, hlas aj vôňa.

„Je to, ako by sa žena postupne zmenila z čiernobielej fotografie na farebný 3D film s kvalitným zvukom, na film, vďaka ktorému sa muž cíti dobre. Začne sa zaujímať, čo môže urobiť pre to, aby bola pri ňom, aby ju urobil šťastnou. Muž si uvedomí, že to, keď sa na ňu pozrie, ho baví viac než čokoľvek na svete.“

Preňho je jednoducho úžasná. Zaľúbený muž sa na svoju vyvolenú nedokáže pozerať objektívne. Ako keby používal filter, nejaký druh ilúzie. Nevidí tú, ktorú vidíš v zrkadle ty. On vidí niekoho krásneho, perfektného, vznešeného, a je to jedna z najmocnejších vecí v jeho živote.

„Pozri sa na šťastné staré páry, ktoré sú manželmi dlhé roky. Pozri sa starému pánovi do očí. Samozrejme, určite si všimne zadok mladej slečny v legínach, ale pozri sa mu do očí, keď sa díva na svoju manželku. Ak sa sústredíš, takmer uvidíš, ako sa mu zapne filter. Vidí vtedy niečo prekrásne.“

„Nerobím si žarty. Ak by som si tým sám neprešiel, neveril by som tomu. Ale je to tak.“