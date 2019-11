TASR

Malacky: Do projektov v meste plánujú v roku 2020 investovať vyše 6 miliónov eur

Najvýraznejšie investície z mestských peňazí pôjdu do výstavby telocvične v Základnej škole Dr. J. Dérera, do kúpy pozemku na budúcu športovú arénu, do rekonštrukcie miestnych komunikácií a do pokračovania výstavby verejného osvetlenia.

Na snímke vľavo primátor Malaciek Juraj Říha a vpravo viceprimátor Malaciek Milan Ondrovič. — Foto: TASR/Martin Baumann

Malacky 30. novembra (TASR) – V roku 2020 by mali Malacky hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 23.175.267 eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý mesto zverejnilo na svojom webe.

"Hoci budeme hospodáriť s najvyššou sumou za posledné štyri roky, čo je spôsobené aj naším úspechom v čerpaní dotácií, musíme priznať, že išlo o doteraz najťažšie zostavovaný rozpočet. Samospráva bola postavená pred hotovú vec, pretože musíme vykryť zákonné navýšenia, s ktorými sme nepočítali," uviedol primátor Malaciek Juraj Říha, poukazujúci na fakt, že najväčší objem bežných výdavkov predstavujú zákonné, teda povinné navýšenia platov v školstve a verejnej správe, rekreačné poukazy, zvýšenie minimálnej mzdy či zvýšenie zákonného poplatku za spracovanie odpadov.

"I tak sa nám podarilo zostaviť silný rozpočet aj z hľadiska kapitálových výdavkov, do projektov v meste chceme investovať 6.089.537 eur," upozornil primátor okresného mesta.

Väčšinu z tejto sumy predstavujú realizácie eurofondových projektov, cyklotrasy Družstevná - Radlinského (1,2 milióna eur) a Pezinská – priemyselný park (1,1 milióna eur), výstavba detských jaslí (615.000 eur) a modernizácia odborných učební v ZŠ Záhorácka (181.000 eur).

Najvýraznejšie investície z mestských peňazí pôjdu do výstavby telocvične v Základnej škole Dr. J. Dérera (550.000 eur), do kúpy pozemku na budúcu športovú arénu (500.000 eur), do rekonštrukcie miestnych komunikácií (350.000 eur) a do pokračovania výstavby verejného osvetlenia (180.000 eur).

O návrhu rozpočtu mesta Malacky na rok 2020 bude mestské zastupiteľstvo rokovať 12. decembra 2019.