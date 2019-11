TASR

Dnes o 10:36 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní NHL: Halák s 26 zákrokmi a asistenciou, Pastrňák: „Jaro nám dal šancu vyhrať“

Columbus si poradil s Pittsburghom 5:2, hetrikom sa v domácom drese blysol Gustav Nyquist.

Na snímke brankár Bostonu Bruins Jaroslav Halák a jeho spoluhráč Anders Bjork. — Foto: TASR/AP

New York 30. novembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals zvíťazili v noci na sobotu v domácom zápase NHL nad Tampou Bay Lightning 4:3 po predĺžení. V drese hostí chýbal slovenský obranca Erik Černák, ktorý si odpykával dvojzápasový trest. Za Washington odohral vyše 7 minút Richard Pánik a pripísal si štyri trestné minúty.

Prvé vylúčenie Pánika využil v 19. minúte Brayden Point, pre ktorého to bol 100. zásah v NHL. Túto métu dosiahol vo veku 23 rokov a 261 dní ako tretí najmladší hráč Tampy. Capitals po druhej tretine prehrávali 1:3. V úvode tretieho dejstva skorigoval Jakub Vrána a v 52. minúte vyrovnal v presilovej hre Alexander Ovečkin. Ruský kanonier strelil už 255. presilovkový gól v profiligovej kariére a v tejto štatistike sa vyrovnal Teemu Selännemu na treťom mieste historického poradia. O druhom bode pre domácich rozhodol v 64. minúte Dmitrij Orlov. Ruský obranca prekonal krajana Andreja Vasilevského strelou švihom na vyrážačku. "Najprv som zvažoval prihrávku, videl som, ako Tom Wilson mieri k zadnej žŕdke, napokon som sa rozhodol vystreliť. Možno aj Vasilevskij si myslel, že urobím niečo iné, aj preto možno prešla strela do bránky," opísal Orlov víťazný zásah. Hostia prehrali aj druhý zápas bez Černáka. Tím z hlavného mesta USA dokázal už piatykrát v sezóne otočiť zápas, v ktorom prehrával o dva a viac gólov. Tampe k víťazstvu nepomohli ani tri asistencie Nikitu Kučerova.

Columbus si poradil s Pittsburghom 5:2, hetrikom sa v domácom drese blysol Gustav Nyquist. Pre švédskeho útočníka to bol druhý trojgólový zápas v profiligovej kariére, prvý od februára 2014, keď sa hetrikom zaskvel ešte v drese Detroitu. Vydarený večer zažil aj Nathan MacKinnon, ktorý k triumfu Colorada nad Chicagom prispel štyrmi bodmi. V 59 sekunde stretnutia otvoril skóre, na ďalšie zásahy prihral.

Úradujúci víťaz Stanleyho pohára St. Louis triumfoval v Dallase 3:1. Rozhodujúci gól strelil v 58. minúte za stavu 1:1 Ryan O"Reilly, ktorý si pripísal aj asistenciu pri otváracom góle Coltona Parayka. Blues predĺžili svoju bodovú sériu na súperových klziskách na deväť zápasov, už len dva im chýbajú k vyrovnaniu klubového rekordu. Brankár Jake Allen prispel k výhre 31 úspešnými zákrokmi. "Dokázali sme zdolať silný tím, jeden z tých lepších v lige, so širokým kádrom, plným skúsených veteránov. Väčšinu zápasu som bol spokojný s naším výkonom, dokázali sme síce súpera pustiť do pár šancí, no Jake chytal excelentne," zhodnotil duel tréner "bluesmanov" Craig Berube. Slovenský obranca Andrej Sekera strávil v drese Stars na ľade takmer sedemnásť minút, zapísal si jeden strelecký pokus.

Prvú prehru pod novým trénerom Sheldonom Keefeom utrpelo Toronto, ktoré podľahlo v Buffale 4:6. "Javorové listy" neuspeli po troch víťazstvách. "Treba uznať kvalitu súpera, odviedol dobrú robotu. Vedeli sme, že bude ťažké prejsť cez stredné pásmo, mnoho tímov s tým malo proti Buffalu problém, napriek tomu sa nám to celkom darilo. Ak však mám byť úprimný, ani jeden z mojich hráčov neodohral nejaký úžasný zápas," povedal Keefe pre zámorské médiá. Jack Eichel sa na víťazstve Sabres podieľal dvomi gólmi a asistenciou. Torontu nestačili ani dva presné zásahy Johna Tavaresa.

Ešte v piatok sa z výhry tešil aj Boston. Bruins na vlastnom ľade otočili zápas s New Yorkom Rangers a zvíťazili 3:2 po predĺžení. Slovenský brankár Jaroslav Halák zlikvidoval 26 striel súpera, navyše si pripísal prvý kanadský bod v sezóne za asistenciu pri víťaznom góle Davida Krejčího v 62. minúte. "Bol to náročný duel. Celý zápas akoby sme sa nevedeli rozbehnúť, no držali sme sa nášho herného plánu. Skvele zvládnuté oslabenia a Jaro v bránke nám dali výbornú šancu zvíťaziť. Sme za to šťastní, vďaka oslabeniam a Jarovi sme boli schopní získať dva body," povedal pre nhl.com Pastrňák (v zápase 1+1). Kapitán Bostonu Zdeno Chára odohral 23:39 minúty a nazbieral mínusku a tri "hity". "Medvedi" naplno bodovali šiestykrát za sebou, sériu s minimálne jedným bodom si predĺžili už na desať duelov. Boston doma ešte stále neprehral v riadnom hracom čase.

Winnipeg triumfoval na ľade Anaheimu 3:0 najmä vďaka brankárovi Connorovi Hellebuyckovi, ktorý zneškodnil všetkých 24 striel domácich a dosiahol svoje druhé čisté konto v sezóne. Kanadský tím má v novembri skvelú formu – z 13 zápasov vyhral 10. Nulu si udržal aj Fín Pekka Rinne, ktorý na ľade Caroliny zastavil všetkých 31 striel "hurikánov" a priviedol Nashville k víťazstvu 3:0. Radoval sa už z 58. čistého konta v NHL, zároveň zaznamenal okrúhly 350. triumf v súťaži. Predators si predĺžili bodovú sériu na štyri duely a Carolinu zdolali prvýkrát po šiestich prehrách v rade. Hurricanes prehrali na nulu prvýkrát v ročníku.

NHL - sumáre:

BOSTON BRUINS – NEW YORK RANGERS 3:2 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Góly: 39. Kuraly (DeBrusk, Carlo), 45. Pastrňák (Krejčí, DeBrusk), 62. Krejčí (Pastrňák, HALÁK) – 15. Bučnevič (DeAngelo, Trouba), 27. Chytil (Strome, Panarin). Brankári: HALÁK - Lundqvist, strely na bránku: 27:28, 17.850 divákov.

ANAHEIM DUCKS – WINNIPEG JETS 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Góly: 22. Pionk (Wheeler, Laine), 30. Ehlers (Wheeler, Morrissey), 42. Connor (Scheifele, Sbisa). Brankári: Gibson - Hellebuyck, strely na bránku: 24:20, 16.301 divákov.

SAN JOSE SHARKS – LOS ANGELES KINGS 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Góly: 8. Marleau (Sörensen, Thornton), 14. Vlasic (E. Karlsson, Meier), 23. Gregor (Dillon, M. Jones), 35. Couture (Goodrow, E. Karlsson) – 59. Clifford (Luff). Brankári: M. Jones - Quick, strely na bránku: 22:34, 16.893 divákov.

PHILADELPHIA FLYERS – DETROIT RED WINGS 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Góly: 3. Laughton (Niskanen), 20. Gostisbehere (Voráček, Couturier), 40. Couturier (Niskanen, Voráček), 41. Hayes (Laughton, Farabee), 41. Lindblom (Provorov, Voráček), 58. van Riemsdyk (Pitlick, Hägg) – 9. Fabbri (Athanasiou, Filppula). Brankári: Hart - Pickard, strely na bránku: 35:33, 18.566 divákov.

BUFFALO SABRES – TORONTO MAPLE LEAFS 6:4 (0:1, 4:1, 2:2)

Góly: 26. Skinner (Larsson, Montour), 30. Eichel (Bogosian), 33. Mittelstadt (Scandella, Vesey), 39. Olofsson (Eichel), 49. Vesey, 60. Eichel (Ristolainen) – 19. Tavares (Michejev, Rielly), 22. Tavares (Kapanen), 47. Timashov (Spezza, Rielly), 53. Kapanen (Petan, Holl). Brankári: Ullmark - Hutchinson, strely na bránku: 36:29, 19.070 divákov.

CHICAGO BLACKHAWKS – COLORADO AVALANCHE 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

Góly: 10. Z. Smith (Carpenter), 40. Kane (Toews, Saad) – 1. MacKinnon (Compher), 4. Graves (Nieto, MacKinnon), 13. Makar (MacKinnon, Compher), 30. Ničuškin, 32. Compher (MacKinnon). Brankári: Crawford - Francouz, strely na bránku: 36:23, 21.822 divákov.

MINNESOTA WILD – OTTAWA SENATORS 7:2 (0:1, 3:1, 4:0)

Góly: 30. Donato, 32. Spurgeon (Zuccarello, Staal), 34. Parise (Fiala), 45. Kunin (Eriksson Ek, Spurgeon), 47. Hartman (Brodin), 51. Staal, 52. Zucker (Spurgeon, Brodin) – 16. Paul (Zajcev, Borowiecki), 31. Tkachuk (C. Brown). Brankári: Stalock - Nilsson, strely na bránku: 35:35, 17.112 divákov.

WASHINGTON CAPITALS – TAMPA BAY LIGHTNING 4:3 pp (0:1, 1:2, 2:0 - 1:0)

Góly: 26. Kuznecov (Oshie, Vrána), 44. Vrána (Oshie), 52. Ovečkin (Orlov, Boyd), 64. Orlov (Kuznecov, Oshie) – 19. Point (Kučerov, Hedman), 25. Sergačov (Kučerov, Shattenkirk), 39. Killorn (Point, Kučerov). Brankári: Holtby - Vasilevskij, strely na bránku: 35:30, 18.753 divákov.

VEGAS GOLDEN KNIGHTS – ARIZONA COYOTES 2:1 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 28. Tuch (Hague, Marchessault), rozh. nájazd Tuch – 35. Chychrun (Goligoski, Dvorak). Brankári: Subban - Kuemper, strely na bránku: 38:36, 18.326 divákov.

COLUMBUS BLUE JACKETS – PITTSBURGH PENGUINS 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Góly: 6. Nyquist (Bjorkstrand), 21. Foligno, 23. Nyquist (Dubois, Werenski), 36. Foligno (Wennberg, S. Jones), 60. Nyquist (Anderson, Savard) – 18. Guentzel (Malkin, Simon), 46. Letang (Guentzel, Malkin). Brankári: Korpisalo - Jarry, strely na bránku: 30:31, 17.402 divákov.

CAROLINA HURRICANES – NASHVILLE PREDATORS 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Góly: 9. Grimaldi (Bonino), 18. Järnkrok (Forsberg), 24. Watson (Ekholm, Duchene). Brankári: Mrázek - Rinne, strely na bránku: 31:28, 19.680 divákov.

DALLAS STARS – ST. LOUIS BLUES 1:3( 0:1, 0:0, 1:2)

Góly: 57. Hintz (Comeau, Polák) – 16. Parayko (O"Reilly, Perron), 58. O"Reilly (Barbašev, Bouwmeester), 60. Barbašev (Perron, Schenn). Brankári: Bishop - Allen, strely na bránku: 32:40, 18.532 divákov.

Slováci v akcii:

Richard Pánik (Washington) 7:09 0 0 0 0 0 4

Andrej Sekera (Dallas) 16:54 0 0 0 0 1 0

Zdeno Chára (Boston) 23:39 0 0 0 -1 0 0

Jaroslav Halák (Boston) 61:12 26/28 92,9% 0+1

/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: minutáž, zákroky/strely, úspešnosť zásahov, asistencie+body/