Biatlon-SP: Kolotoč odštartuje v sobotu v Östersunde, Slováci s viacerými zmenami

V novom ročníku sa najviac pozornosti sústredí na Paulínu Fialkovú, ktorá chce konečne vystúpiť na ten najvyšší stupienok.

Na snímke slovenská reprezentantka Paulína Fialková na strelnici v stíhacích pretekoch žien na 10 km. — Foto: TASR/Michal Svítok

Östersund 29. novembra (TASR) - Slovenský biatlon vstupuje do novej sezóny Svetového pohára s niekoľkými zásadnými zmenami. Zo športového hľadiska je tou najväčšou definitívny odchod do dôchodku trojnásobnej olympijskej víťazky Anastasie Kuzminovej, okrem nej skončil aj dlhoročný člen mužskej reprezentácie Matej Kazár, ďalšie rošády nastali na trénerských postoch a v realizačných tímoch. V novom ročníku sa tak najviac pozornosti sústredí na Paulínu Fialkovú, ktorá chce konečne vystúpiť na ten najvyšší stupienok. Úvodné podujatie SP vo švédskom Östersunde odštartujú v sobotu 30. novembra miešané štafety, vrcholom sezóny budú majstrovstvá sveta, ktoré sa v talianskej Anterselve uskutočnia od 12. do 23. februára.

Dvadsaťsedemročná Paulína Fialková má na konte už sedem pódiových umiestnení zo SP (3x 2. miesto, 4x 3. miesto), pričom šesť z nich dosiahla v uplynulom ročníku. Vďaka tomu skončila na druhom mieste v hodnotení vytrvalostných pretekov a na treťom v poradí pretekov s hromadným štartom. Stále jej však chýba premiérové víťazstvo. "Do nového ročníka idem s vysokými ambíciami, ale aj s rešpektom a pokorou, nakoľko som nemala možnosť porovnať sa v lete s konkurenciou. Zistím to na prvom SP, netreba ulietnuť na niečom z minulej sezóny. Veľmi sa teším, lebo príprava bola náročná a ja som pretekársky typ. Tá drina v príprave ma až tak nebaví a trochu viac ubíja, takže sa teším, že môžem naplno prejaviť, čo som natrénovala. Nesľubujem, že urobím zázrak na prvom podujatí. Dôležité sú MS, aj keby hocičo nevyšlo v úvode, budem pracovať, aby vyšli MS, to je cieľ," uviedla.

Staršia zo sestier Fialkových ide do novej sezóny aj s novou pažbou. Tú jej vyrobil opäť Ján Medveď. "Ťažký oriešok ju bolo zhotoviť, zvykla som si na ňu už rýchlo. Janči Medveď, ktorý mi vyrobil už asi štvrtú pažbu, sa s tým naozaj vyhral a chodila som tam ako na klavír, kým to držanie na stojku nebolo naozaj dokonalé a podľa mojich predstáv. Musel už krútiť očami, ale nakoniec je to skvelý posun a som za to rada," uviedla.

Ženská reprezentácia odcestovala na prvé podujatie SP v zložení Paulína a Ivona Fialkové, Tereza Poliaková a po odchode Kuzminovej prišla s novou členkou Veronikou Machyniakovou. V družstve mužov figurujú Tomáš Hasilla, Martin Otčenáš, Šimon Bartko a Michal Šima. "Príprava prebehla z môjho pohľadu dobre, boli dosť ťažké tréningy, ale zdravie celkom vydržalo a dúfam, že sa to prejaví. Dosť sme sa venovali streľbe s trénerom Tomášom Kosom, z toho by sme mohli vyťažiť v súťažnom období," verí Hasilla.

Po uplynulej sezóne skončil na trénerskej stoličke mužov Daniel Kuzmin a nahradil ho doterajší strelecký tréner Čech Kos. Sestry Fialkové pokračujú pod taktovkou Anny Murínovej a Martina Bajčičáka, ďalší, napríklad Poliaková a Otčenáš zvolili samostatnú prípravu s vlastnými trénermi. "Príprava bola náročná, ešte o čosi viac, keďže som bola taká samostatná jednotka a trénovala som väčšinu času sama, alebo s B-tímom Nemecka v Oberhofe. Boli aj výškové sústredenia a verím, že tento rok to prinesie nejaké ovocie," uviedla Poliaková. "Som vďačný vedeniu Dukly, že mi vyšlo v ústrety a opäť som sa mohol pripravovať sám, ako tomu bolo v olympijskej a predolympijskej sezóne. Síce začiatok bol ťažký na rozbeh, pribrzdilo ma aj zranenie a chýbala aj chuť a motivácia, no rozbehol som sa a absolvoval som väčšinu sústredení v zahraničí a v nadmorskej výške s tímami z iných krajín. Uvidíme, čo prinesie sezóna," povedal Otčenáš.

Program v Östersunde odštartuje v sobotu súťažami v mixe jednotlivcov a štafiet. Slovensko bude mať zastúpenie v oboch z nich. V nedeľu nasledujú rýchlostné súťaže mužov na 10 a žien na 7,5 km, po dvoch dňoch voľna nastúpia v stredu muži na vytrvalostné preteky, tie čakajú o deň neskôr na ženy. Úvodné podujatie SP zakončia nasledujúci víkend štafety mužov a žien. "Sme v očakávaní, pretože, ako vždy, toto prvé kolo SP je taký odrazový mostík do ďalších pretekov. Vieme, že je len začiatok sezóny a keby nebolo niečo 100%, je dosť času, aby sme vedeli čo to ponaprávať," povedala trénerka Anna Murínová.

Aj program SP prešiel tento rok zmenami. Oproti uplynulej sezóne ubudli dvoje stíhacie preteky, ktorých počet tak klesol na šesť, naopak pribudli štafety, jedna klasická a po jedenom mixe štafiet a jednotlivcov. Biatlonistov čaká aj podstatne menej cestovanie, keďže celý SP i majstrovstvá sveta v Anterselve sa uskutočnia výlučne v Európe. Okrem USA a Ázie odpadli aj preteky v ďalekom Rusku. P. Fialková túto zmenu privítala. "Je to pre nás dobré, pretože cestovanie ubíja a práve počas neho sa väčšinou stane, že športovec ochorie. Som rada, počula som, že je to prvýkrát od roku 2006, keď je SP len v Európe. Bude to viac pohodové," uviedla.

Okrem zmien v reprezentačných tímoch prišla zásadná aj na funkcionárskom poli, keď vedenie Slovenského zväzu biatlonu (SZB) pred necelými tromi týždňami odvolalo prezidenta Tomáša Fuska. Prezídium SZB následne dočasne poverilo vedením organizácie viceprezidentku Jaroslavu Laukovú. O novom šéfovi sa rozhodne na mimoriadnom valnom zhromaždení 28. decembra v Národnom biatlonovom centre v Osrblí. "Ako stredisko, ktoré zabezpečuje kompletnú prípravu, si plne uvedomujeme legitimitu rozhodnutia v hnutí. Termín, keď sa udiali veľké zmeny, prináša svoje riziká. Sme ústretoví súčasnému vedeniu slovenského biatlonu a urobíme všetko, aby sa nová sezóna začala bez problémov, aby športovci mali podmienky na podávanie výkonov, aké očakávame. Z našej strany bola nespokojnosť s niektorými biatlonistami, majú nôž na krku, verím, že sa chytia šance, ktorú sme im dali, že v úspešnosti bude pokračovať Paulína Fialková a ostatní ju napodobnia. Dúfam, že tendencia k zimným olympijským hrám bude vzostupná," povedal riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica Roman Benčík.