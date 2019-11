Klaudia Fiolová

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní E.T. je späť! V novej vianočnej reklame sa opäť stretne s kamarátom Elliotom

Príbeh priateľstva mimozemšťana a osamelého chlapčeka inšpiroval aj známu americkú káblovú spoločnosť.

Kultový film z roku 1982 a nová vianočná reklama — Foto: IMDB, YouTube

NEW YORK 29. novembra - Pred 37 rokmi vznikol jeden z najznámejších rodinných sci-fi filmov. Príbeh mimozemšťana, ktorý uviazol na Zemi a skamarátil sa s malým chlapcom, uchvátil množstvo divákov po celom svete. Vo filme od režiséra Stevena Spielberga osamelý chlapec menom Elliottom našiel najlepšieho priateľa práve v mimozemšťanovi, ktorého omylom zabudli na našej planéte.

Vo vianočnej reklame nemôžu chýbať ani kultové scény z originálneho filmu

Tento kultový film nenechal chladným žiadneho diváka. Práve preto sa americká káblová spoločnosť Comcast, ktorá ponúka vysokorýchlostný internet Xfinity, nechala inšpirovať týmto príbehom v novej vianočnej reklame. Celý príbeh sa začína tým, že Elliot je už dospelý muž, ktorý žije so svojou rodinou v domčeku. Jeho deti nájdu v ich záhrade nezvyčajného tvora. Vysvitne, že to je E.T., ktorý prišiel na Zem, aby prekvapil Elliota.

Celá rodina sa zo stretnutia raduje a malý mimozemšťan strávi pár pekných vianočných dní s Elliotovou rodinou. Skvelá sviatočná atmosféra a nerozlučiteľné puto je jednou z ústredných tém tejto reklamy. Na jej konci E.T. musí ísť domov, ale zanecháva za sebou nádherný odkaz. V snímke nemôžu chýbať nezabudnuteľné scény z tohto filmu, ako jazda na bicykli pri Mesiaci alebo mimozemšťanov odkaz.