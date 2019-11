Dominika Pacigová

Dnes o 21:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zlomil vám niekto srdce? Na Vianoce si ho môžete prísť vyliečiť do domčeka ako z filmu Prázdniny

Ženy alebo muži, ktorí majú depresie z rozchodu krátko pred Vianocami, by mali zmeniť prostredie. Ísť niekam, kde im nebude všetko pripomínať ich bývalú lásku.

COTSWOLDS 29. novembra - Vianoce by mali byť sviatkami pokoja a radosti. Pre tých, ktorí si ale prechádzajú rozchodom, môžu byť plné sĺz. Ľudia so zlomeným srdcom však nemusia zúfať, pretože ak sa na nich usmeje šťastie, môžu vyhrať pobyt v útulnom domčeku, ktorý je inšpirovaný domom z romantickej komédie Prázdniny, uvádza portál People.

Inšpirovali sa komédiou

Komédiu The Holiday režírovala Nancy Meyers. Amanda (Cameron Diaz) a Iris (Kate Winslet) si prechádzajú ťažkým obdobím, obe majú zlomené srdce, no delí ich od seba deväťtisíc kilometrov. Amanda totižto žije v luxusnej vile v Los Angeles a Iris v domčeku v Anglicku. Rozhodnú sa pre razantné riešenie, a tak sa Amanda rozhodne odletieť do sychravého Anglicka a Iris do slnečnej Kalifornie.

S takouto myšlienkou prišla aj spoločnosť Independent Cottages, ktorá ponúka prenájom dovolenkových domov. Sídli v Spojenom kráľovstve a ponúka ľuďom krátko po rozchode možnosť liečiť si zlomené srdce v útulnej chate. Tá je veľmi podobná tej, ktorá sa objavila v romantickom filme z roku 2006.

Trojdňový pobyt však môže vyhrať len osoba, ktorá sa pred Vianocami rozišla. Na mieste bude môcť zabudnúť na problémy a bude si môcť v nádhernom a pokojnom prostredí liečiť srdce. Šťastlivca poteší po príchode na miesto aj čokoláda a fľaša Prosecca.