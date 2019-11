Ľubomíra Somodiová

Dnes o 12:49 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Školáci v Šamoríne zmenili kruhové objazdy na adventné vence

Šikovné ruky pani učiteliek a detí zo šamorínskych škôl a škôlok pripravili mesto na začiatok adventu.

Z kruhových objazdov spravili Šamorínčania vence. — Foto: Wikimedia,Samorincan.sk

ŠAMORÍN 29. novembra - Už v túto nedeľu sa začína adventné obdobie. Hoci počasie vonku nenapovedá tomu, že Vianoce sú za dverami, Šamorín dýcha atmosférou najkrajšich sviatkov roka.

Šamorínčania si vyzdobili mesto aj kruhové objazdy.

Je to vďaka obyvateľom mesta, ktorí vyzdobili kruhové odjazdy a centrum mesta do vianočných šiat. Do akcie sa zapojili učiteľky a deti zo škôl a škôlok, ktorým pomáhali aj pracovníci mestského podniku AREA. Informoval webový portál Šamorínčan.