TASR

V piatok sa hlasovať nebude, poslanci budú diskutovať o štátnom rozpočte

Plénum schválilo procedurálny návrh, ktorý v mene troch poslaneckých klubov Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd, predniesol poslanec Smeru-SD Róbert Puci.

Minister financií Ladislav Kamenický — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 28. novembra (TASR) - V piatok (29. 11.) nebudú poslanci Národnej rady (NR) SR hlasovať. Mal by sa tak vytvoriť dostatočný priestor na diskusiu o zákone roka, teda o štátnom rozpočte. Plénum schválilo procedurálny návrh, ktorý v mene troch poslaneckých klubov Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd, predniesol poslanec Smeru-SD Róbert Puci.

Diskusia k návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok sa začne v piatok od 9. hodiny ráno. Dohodli sa na tom poslanci na grémiu ešte pred začiatkom 53. schôdze parlamentu. Zákon roka počíta v roku 2020 s deficitom 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Návrh rozpočtu verejnej správy na budúci rok schválila vláda 14. októbra, Slovensku sa podľa neho v tomto roku nepodarí dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Deficit verejných financií by mal byť 0,68 % HDP v tomto roku, v budúcom roku by mal schodok klesnúť na úroveň 0,49 % HDP.

Vyrovnané hospodárenie by malo byť od roku 2021. Hrubý dlh verejnej správy by však mal klesať. V tomto roku by mal dosiahnuť 47,9 % HDP a dostane sa tak pod dolné sankčné pásmo. Návrh rozpočtu predpokladá, že hrubý dlh bude klesať o ďalších 3,1 percentuálneho bodu (p. b.) HDP. Na konci horizontu tak rozpočet očakáva hrubý dlh na úrovni 44,8 % HDP.

Rezort financií už pripravil aj zmeny v rozpočte, schválil ich v pondelok (25. 11.) parlamentný finančný výbor. Upravujú sa príjmy aj výdavky, niektorým kapitolám ako ministerstvu práce či pôdohospodárstva vzrastú výdavky. Ministerstvo zároveň upustilo od zámeru zvýšiť spotrebnú daň pri tabaku.

Šéf rezortu Ladislav Kamenický (Smer-SD) sa zároveň vyjadril, že by bolo dobré, ak parlament rozpočet schváli a vyhne sa tak rozpočtovému provizóriu. Výrady k zákonu roka totiž má opozícia, koaličná SNS sa vyjadrila, že rozpočet podporí, aj keď s výhradami.

Vo štvrtok už poslanci schválili novelu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Osobitný odvod tak budú banky na Slovensku platiť aj naďalej a od budúceho roka sa jeho výška zdvojnásobí. V roku 2020 by mali banky zaplatiť do štátnych finančných aktív o 144 miliónov eur viac.

Minister financií poznamenal, že sa dostal do situácie, keď musel hľadať zdroje a chce doručiť rozpočet, ktorý bude spĺňať pravidlá zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý ukladá, že maximálna hranica deficitu je 0,49 % HDP.