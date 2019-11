TASR

Včera o 23:37 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Európska liga: Sporting, Linz a APOEL postúpili ďalej, Škvarka dal gól za Ferencváros

Futbalisti Wolverhamptonu Wanderers a Sportingu Braga postúpili do šestnásťfinále Európskej ligy UEFA.

Slovenský hráč Lazia Denis Vavro(vpravo) bojuje o loptu s Billelom Omranim z CFR — Foto: TASR/AP

Bratislava 28. novembra (TASR) - Futbalisti Wolverhamptonu Wanderers a Sportingu Braga postúpili do šestnásťfinále Európskej ligy UEFA. Ich vzájomný štvrtkový zápas 5. kola K-skupiny na portugalskej pôde sa skončil remízou 3:3. V druhom zápase prehral Slovan Bratislava na ihrisku Beskitasu Istanbul 1:2.

Z I-skupiny si zaistili postup Gent a Wolfsburg a z L-skupiny po už istom Manchestri United aj AZ Alkmaar. Vo večerných dueloch postúpili z D-skupiny Sporting Lisabon a LASK Linz a z Áčka aj APOEL Nikózia.

Remíza Bragy a Wolverhamptonu

Braga mala síce lepší štart do zápasu, no polčas nakoniec prehrala 1:3. Domácich poslal do vedenia už v 6. minúte Andre Horta, ktorého tečovaná strela zapadla pod ľavý horný roh bránky hostí. Vedenie im však vydržalo len osem minút, z ľavej strany odcentroval Jonny Castro a Raul Jimenez hlavou vyrovnal.

V 34. minúte si výborne nabehol na center Rubena Nevesa pravý stredopoliar Matt Doherty a hlavičkou poslal hostí do vedenia. Prešla len minúta a bolo 3:1 pre "vlkov", Adama Traore sa kľučkou v šestnástke zbavil dvoch obrancov a brankár Eduardo bol na jeho pokus prikrátky.

Fransergio z Bragy oslavuje gól do siete Wolverhamptonu Foto: TASR/AP

V 51. minúte mohol pridať ďalší gól Jimenez, ale zblízka hlavičkoval len do stredu brány. Brage sa v ďalších minútach podarilo zlikvidovať dvojgólové manko. V 64. minúte sa Galeno preštrikoval až na päťku, odkiaľ prihral na voľného Paulinha a ten znížil.

O štvrťhodinu neskôr bolo už 3:3, keď si na center z pravej strany vyskočil najvyššie Fransergio. Remíza znamená, že si oba tímy zaistili postup do vyraďovacej fázy. Braga má pred posledným kolom na konte 11 bodov, Wolves o jeden menej, tretí Slovan štyri a štvrtý Besiktas tri.

Gól Škvarku Ferencvárosu nestačil na výhru

V H-skupine si udržal šancu na postup Ferencváros Budapešť vďaka domácej remíze s už istým účastníkom play off Espanyolom Barcelona 2:2. Podpísal sa pod ňu aj slovenský stredopoliar Michal Škvarka, ktorý v 90.+1 minúte poslal domácich do vedenia 2:1, keď premenil penaltu. O päť minút neskôr však vyrovnal Sergi Darder.

Hráči Manchestru United prehrali na pôde FC Astana 1:2. „Červení diabli" mali už pred zápasom istý postup a tak tréner Ole Gunnar Solskjear vynechal zo zostavy opory a nasadil tím zložený z talentovaných mladíkov.

Duel L-skupiny odštartoval lepšie pre hostí, keď sa už v 10. minúte presadil Jesse Lingard, ktorý mal na rukáve kapitánsku pásku. United mal viac z hry aj v ďalšom priebehu prvého polčasu, no druhý gól už nepridal. Astana udrela po zmene strán, keď v 55. minúte vyrovnal Dmitrij Šomko.

Tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer rozdáva inštrukcie v zápase s Astanou Foto: TASR/AP

O sedem minút neskôr si dal 19-ročný obranca Di"Shon Bernard nešťastný vlastný gól a rozhodol o triumfe domácich. Astana tak zaznamenala prvé tri body do tabuľky, no už nemá šancu postúpiť.

Škrtela striedali pre zranenie

Druhým postupujúci z "L-ka" je Alkmaar, ktorý dokázal zmazať manko 0:2 v záverečných minútach duelu s Partizanom Belehrad (2:2) napriek tomu, že hral od 84. minúty bez vylúčeného Myrona Boadua. Góly strelil v 88. a 90.+2 minúte Ferdy Druijf.

V C-skupine zvíťazil FK Krasnodar nad už postupujúcim FC Bazilej 1:0 a rovnakým skóre vyhralo aj Getafe v Trabzonspore. Ruský a španielsky tím majú na konte po 9 bodov a v záverečnom kole sa vo vzájomnom súboji pobijú o druhé postupové miesto. Bazilej má o bod viac, no s oboma súpermi lepšie vzájomné zápasy.

Slovenský obranca Martin Škrtel nastúpil v základnej zostave v zápase J-skupiny domáceho Basaksehiru Istanbul proti AS Rím, ktorý vyhrali hostia 3:0. Bývalý reprezentačný kapitán však duel nedohral, keď musel v 52. minúte pre zranenie striedať. V druhom súboji skupiny vyhrala Borussia Mönchengladbach na pôde AC Wolfsberg 1:0. V drese hostí odohral celý duel stredopoliar Lászlo Bénes.

Arsenal postup ešte istý nemá

Lazio Rím v základnej zostave s Denisom Vavrom zdolalo v E-skupine CFR Kluž 1:0 a udržalo sa v hre o postup. Skupinu v predstihu vyhral Celtic, ktorý zdolal Stade Rennes 3:1. Arsenal Londýn prehral v domácom zápase F-skupiny s Eintrachtom Frankfurt 1:2 a stále nemá istý postup do šestnásťfinále.

Radosť hráčov Frankfurtu po góle do siete Arsenalu Foto: TASR/AP

Na čele tabuľky má jednobodový náskok pred Frankfurtom, tretí je Standard Liege so siedmimi bodmi a v záverečnom kole privíta práve "kanonierov", s ktorými na Emirates Stadium prehral 0:4.

Z D-skupiny postúpil Sporting Lisabon po presvedčivej výhre nad PSV Eindhoven 4:0, keď má na čele tabuľky 12 bodov. Spolu s ním ide ďalej aj LASK Linz po triumfe v Trondheime 2:1. Rakúsky tím má trojbodový náskok pred tretím PSV, no lepšie vzájomné zápasy.

Z A-skupiny postúpil po už istej Seville aj APOEL Nikózia, ktorý zdolal F91 Dudelange 2:0. Okrem Bazileja a Manchestru United mali po 4. kole už istú účasť v osemfinále aj Espanyol Barcelona, FC Sevilla a Celtic Glasgow.

Výsledkový sumár nájdete na ďalšej strane.