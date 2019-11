Marián Balázs

Dnes o 20:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Športovci si často neuvedomujú, že ich kariéra môže byť aj krátka. Často prepadnú gamblérstvu či stávkovaniu

Športovci sú braní ako ľudia, ktorých život nemôže mať chybu a sú zabezpečení do konca života. Často to však nie je pravda.

BRATISLAVA 28. novembra - Hosťom relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom bola bývalá tenistka Martina Suchá, ktorá dnes pomáha športovcom zvládnuť koniec kariéry. Vysvetľovala, ako sa môžu cítiť športovci cítiť po konci, prečo sa to deje a čo sa dá v tomto smere robiť lepšie.

Svoju kariéru, ktorú ovenčila aj víťazstvom vo Fed Cupe, ukončila v roku 2008 vo veku 27 rokov a svoje rozhodnutie neľutuje. „Už som mala pocit, že už nemám takú motiváciu, aby ma to napĺňalo ako dovtedy,“ vysvetľuje pre Dobré noviny a dodáva, že v tom období nebolo bežné, aby tenisti a tenistky hrali na vysokej úrovni aj po tridsiatke. V istej fáze sa vraj už príliš zameriavala na výsledok a chýbali jej tri dôležité faktory - chuť na sebe pracovať, radosť zo samotnej hry a chuť víťaziť.

Viacero problémov

Dnes spoločne s ďalšou bývalou tenistkou Klaudiou Malenskou pomáhajú športovcom zvládať koniec kariéry. Pripravujú aj interaktívne workshopy a spolupracujú aj s tímami. „Venujeme sa tomu už pár rokov. Máme už informácie a naštudované odborné veci, keďže sa tomu venujú aj odborníci. Osobná skúsenosť je ale dosť dôležitá, keďže športová komunita je dosť špecifická,“ hovorí bývalá športovkyňa.

V súčasnej situácii vidí viacero problémov. Vrcholový šport je čím ďalej, tým užšie špecializovaný a na vrchole sú len veľmi malé rozdiely. Aby športovec dosiahol požadované výsledky, potrebuje veľa času a obety a zabúda na seba. „V tomto prostredí žije a z toho vyvierajú tie ostatné veci. Patrí k tomu aj stres a schopnosť vypnúť,“ upozorňuje.

Športovec? Ten nemôže mať problémy

Veľký problém môže nastať po konci kariéry a súvisí s tým, ako sú športovci vykresľovaní verejnosti. „Potom to ovplyvňuje športovca tak, že je vnímaný ako nejaký hrdina, dokonalý človek, ktorý je zabezpečený do konca života a nemá mať žiaden problém, respektíve nárok na nejaké pochybnosti,“ hovorí Suchá. Veľa ľudí má preto pocit, že čo sa týka financií, je športovec zabezpečený do konca života a nepotrebuje žiadnu pomoc, hoci realita môže byť iná.

A ako to vnímajú samotní športovci? „Je to trošku iné u tých mladých športovcov, alebo tých aktívnych,“ hovorí. Nerozmýšľajú o tom, čo bude po kariére, a keďže to nie je ešte bežnou súčasťou kariéry, tak určité informácie sú pre nich nové. Podľa nej by pomohlo, ak budú prví športovci, prví lídri, ktorí budú robiť veci inak a inšpirujú tak ostatných.

Dá sa to riešiť systémovo

Ako tvrdí, systémovo by sa to dalo riešiť vo viacerých rovinách. Ide napríklad o legislatívnu či o vzdelanostnú, keďže to sa často nerieši. „Potom je tu rovina, čo môže športovec urobiť sám, prípadne klub, aby ďalej posúval tieto informácie a rozvíjal osobnosť športovca,“ pripomína s dodatkom, že práve v tejto oblasti by chcela urobiť zmeny. To by podľa nej mohli zmeniť kluby a zväzy už od zajtra.

Problémom je často aj time management. „Športovci aj možno majú čas. Skončí im tréning, jedná fáza, druhá, a potom celé poobedie. A čo ide robiť? Keď je tá kultúra taká, že idú na automaty alebo na kávičku, to asi nie je dobré," povedala. Stávkovanie a s tým spojené problémy sú zas prepojené s ekonomickou situáciou - napríklad im chýba finančné vzdelanie či plat mimo sezóny.

Suchá pomáha aj prostredníctvom charitatívneho turnaja ProAM Challenge by Adifex, ktorý je jej srdcovkou. Štvorhrový turnaj profesionálov a amatérov sa uskutoční 7. decembra na dvorcoch TK Slávia Agrofert a výťažok poputuje Nadácii Detského kardiocentra. „Tento rok sa objaví Dominika Cibulková, Henrieta Nagyová, Karol Kučera, Kája Schmiedlová medzi inými, ďalšími aj aktívnymi, aj bývalými top hráčmi a hráčkami," uzavrela Martina Suchá.

Viac sa môžete dozvedieť v priloženom videorozhovore.