Dominika Pacigová

Včera o 21:29 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Mama mu povedala, že zjedla jeho sladkosti. Reakcia trojročného chlapčeka baví celý internet

Iné deti by sa pravdepodobne rozplakali. Reakcia trojročného chlapca však prekvapila mnohých.

WASHINGTON 28. novembra - Ak rodičia alebo starší súrodenci zjedia tým mladším sladkosti, zvyknú sa nahnevať alebo rozplakať. Opakom je však trojročný chlapec, ktorý sa zachoval ako dospelý človek. Mamička sa mu začala ospravedlňovať s tým, že keď ho uložila do postele, bola neskutočne hladná a zjedla mu sladkosti.

Chlapček spočiatku nechápavo pozeral na mamu a neveril jej, že by to urobila. Ako prvé mame povedal, že určite len žartuje. Tá však stále s vážnym hlasom tvrdila, že nie, toto nie je žiadny žart. Po niekoľkých sekundách chlapček pochopil, že je to realita. Otvoril chladničku a mame poradil, že má jedávať jedlo, ktoré je tam a nie jeho sladkosti. Napokon, namiesto toho, aby začal plakať, pozrel sa na mamu a jeho reakcia zaskočila mnohých. „Nehnevám sa na teba. Je to v poriadku,“ povedal s úsmevom mamičke vo videu.

Rozkošný trojročný chlapec sa stal hviezdou internetu. Je až neskutočné, ako múdro dokázal reagovať aj napriek tomu, že má len tri roky.