Vláda schválila skrátené legislatívne konanie zákona o konflikte záujmov

Na snímke premiér SR Peter Pellegrini — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 28. novembra (TASR) – Vláda na svojom štvrtkovom mimoriadnom rokovaní schválila skrátené legislatívne konanie novely ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (tzv. zákon o konflikte záujmov). Ten navrhuje parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.

Terajší zákon rozširujúci okruh verejných funkcionárov by podľa predkladateľov mohol spôsobiť problémy pri obsadzovaní miest v dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu.

„Rozšírenie okruhu verejných funkcionárov by mohlo spôsobiť štátu nominačné komplikácie s následkom neobsadenia všetkých miest, ktoré mu prislúchajú. Tým by štát nemohol plnohodnotne pôsobiť ako spoluvlastník dotknutých obchodných spoločností, čo by mu mohlo spôsobiť značné hospodárske škody," píše sa v návrhu.

Riziko neobsadenia všetkých miest patriacich štátu je podľa navrhovateľov kritické najmä v prípade obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu, ktoré sú regulovanými subjektmi podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

„Predložený návrh ústavného zákona na situáciu reaguje, spresňuje znenie ústavného zákona, premieta jeho rozšírenie na širší okruh zástupcov štátu v dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností aj do ďalších ustanovení ústavného zákona a zohľadňuje špecifický charakter členstva v dozorných a kontrolných orgánoch," uvádza sa ďalej v návrhu.

Doterajšie znenie zákona napríklad počítalo s možnosťou, že verejným funkcionárom bude aj tá fyzická osoba, ktorú navrhla alebo ustanovila do verejnej funkcie právnická osoba, v ktorej má majoritnú majetkovú účasť štát. Podľa novely má byť verejným funkcionárom iba osoba, ktorú navrhla do funkcie právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu.

Zmenou bude v prípade schválenia zákona parlamentom aj umožnenie súbežného podnikania členov kontrolných a dozorných orgánov právnických osôb zastupujúcich štát. „Umožnenie paralelného výkonu podnikania a zmiernenie súčasných požiadaviek nezlučiteľnosti neodporuje cieľom ústavného zákona, keďže v porovnaní napríklad s verejnou funkciou spočívajúcou vo výkone funkcie člena štatutárneho orgánu právnickej osoby hrozí pri výkone kontrolných a dozorných funkcií v právnických osobách menšie riziko vzniku konfliktu záujmov," odôvodnil výbor plánované zmeny.