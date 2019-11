Dominika Pacigová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ďalšie talianske mestečko ponúka domy za necelé euro. Chce prilákať nových obyvateľov

Daňové stimuly či úľavy poskytnú len tým, ktorí sa rozhodnú ostať v Bivone.

BIVONA 30. novembra - Predaj domov za jeden dolár je čoraz bežnejšou taktikou v Taliansku. Ich cieľom je prilákať ľudí do talianskych dedín či miest, ktoré za posledných 100 rokov stratili svoje obyvateľstvo. Týka sa to aj Bivony, z ktorej odišli najmä mladí ľudia do väčších miest. Jedným z dôvodov boli lepšie pracovné príležitosti, uvádza portál People.

Chcú prilákať nových obyvateľov

História Bivony sa začala písať už v roku 1100. Mesto sa začalo rozvíjať v období renesancie. Za posledných 100 rokov však prišlo o mnoho ľudí a hrozilo mu úplné vyľudnenie.

V dnešných dňoch však Bivona láka nových obyvateľov. Ponúka im staré domy za jeden dolár, čo je približne 90 centov. Domy môžu využívať na bývanie alebo ako hotel, penzión či obchod. „Napriek množstvu prázdnych budov, centrum Bivony je stále živé a má bohatú históriu,“ povedala pre CNN kultúrna radkyňa Bivony Angela Cannizzaro.

Predstavitelia Bivony veria, že o dom budú mať záujem najmä milovníci prírody. Mesto je obklopené prírodou, nájdete tam olivové háje, čarovné údolia či mandľové plantáže. Daňové stimuly či úľavy však poskytnú len tým, ktorí sa rozhodnú ostať bývať v Bivone.

Mestá sú známe nádhernou prírodou

Všetky „vymierajúce“ mestá v južnom Taliansku či na Sicílii sú známe nádhernou prírodou. Ľudia ich však začali opúšťať už v roku 2000 z dôvodu rastúcej finančnej krízy a zvyšujúcej sa chudoby. Z krajiny odchádzali ľudia vo veku od 15 do 34 rokov. Práve tí mladší by si v dnešných dňoch mohli zakladať rodiny.