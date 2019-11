Ľubomíra Somodiová

Slnce seno na ruský spôsob. Kravám nasadili okuliare pre virtuálnu realitu. Chcú, aby boli šťastnejšie

Cieľom nezvyčajného pokusu je obdobne ako v kultovej komédii Zdenka Trošku – zvýšiť produkciu mlieka.

Ruský pokus dožičil kravám kúsok virtuálnej prírody. — Foto: Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy v moskovskom regióne, Youtube

MOSKVA 28. novembra - Priznajte sa, koľkí z vás už mali na očiach okuliare, pomocou ktorých vidíte virtuálnu realitu? Ak ste ich doposiaľ ešte nevyskúšali, je dosť možné, že vás predbehli kravy z farmy RusMoloko, ktorá sa nachádza neďaleko Moskvy. V posledných dňoch farma pripomína sci-fi film, alebo prinajmenšom modernejšiu verziu filmu Slnko seno jahody.

Kravy pobehujú s helmami pre virtuálnu realitu

Hospodári chcú, aby produkovali viac mlieka. Na rozdiel od českej komédie to nerobia na „Pláničku“. Namiesto upokojujúcej hudby pokus využíva virtuálnu realitu, prostredníctvom ktorej sa kravy dostanú na krásne zelené letné lúky. Malo by to zlepšiť ich psychické rozpoloženie.

Kravy neďaleko Moskvy by mali vďaka virtuálnej realite produkovať viac mlieka. Foto: Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy v moskovskom regióne

Virtuálnu realitu pre dobytok vytvorili odborníci na technológie v spolupráci s farmármi a veterinármi. Nejde však o klasické okuliare pre ľudí. Sú to skôr helmy. Navyše, berú do úvahy tvar kravskej hlavy a obrazovka je prispôsobená na ich špecifické zrakové vlastnosti. Informovalo o tom Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy v moskovskom regióne.

Kravy majú menšie úzkosti

Púšťanie hudby kravám nie je až takou utópiou. Na poľnohospodárskej usadlosti Tenuta Vannulo južne od Neapola im púšťajú Mozzarta. Foto: Youtube

Prvé testy vraj už ukázali, že sa úzkosť kráv znížila napriek inak stresujúcim podmienkam, v ktorých žijú. Teraz chcú na farme vykonať druhú fázu testu, a to zistiť, či sa popri zlepšenej nálade zvierat zvýši aj produkcia mlieka. Otázne je, či bude mlieka naozaj o toľko viac, že ​​to zaplatí nákup okuliarov pre virtuálnu realitu. V diskusii sa už objavujú otázky, či by nebolo lepšie kravy pustiť na skutočnú pastvinu, než im ju len premietať.

Bohužiaľ, v dnešnej modernej dobe nielen veľká časť dobytka, ale aj hydiny nemá zelený výbeh. Kravy tak nie sú jediné zvieratá, ktoré majú kontakt s virtuálnou realitou. Aj americký projekt Second Livestock vďaka rozšírenej realite priniesol sliepkam trochu prírody.